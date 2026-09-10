“PURO VIAJAR HACE LA GOBERNADORA Y NO HAY TRABAJO”, LA QUEJA DE HACE 4 AÑOS EN EL “PEDRO SÁINZ” QUE SIGUE VIGENTE Y CON MAYOR FUERZA

San Francisco de Campeche.- “Sí, voy a festejar (la Noche Mexicana) señito, ir a la iglesia y darle gracias a Dios por darnos fuerza y bendiciones, porque la gobernadora que entró hace poco (en alusión a Layda Sansores) nos está matando de hambre…, puro bailar y andar de paseo, y no hay trabajo…”, fue la queja de hace 4 años de una abuelita en el mercado “Pedro Sáinz”, un sentir que hoy sigue vigente y con más fuerza en calles de la capital y negocios al borde del cierre por la debacle económica que se vive, misma que genera desempleo y falta de apoyo gubernamental.

Del 2022 al año en curso, lo afirmado por la abuelita resume lo que ha sido el Gobierno morenista-laydista, ya que en pasillos y locales del principal centro de abasto, compradores y comerciantes concuerdan en que la falta de empleo y la carestía de la vida siguen siendo una constante en Campeche.

Y mientras el Gobierno prioriza eventos públicos y propaganda política, en los pasillos del “Sáinz de Baranda” la preocupación de marchantes y locatarios no ha cambiado en los últimos 4 años: ingeniárselas para hacer rendir el presupuesto familiar y preservar la fe ante un escenario económico y laboral adverso.

Información y video: La Neta de Campeche.