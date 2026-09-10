¡SIGUE LA PUGNA EN MORENA! CARLOS UCÁN RECLAMA SU CURUL… ¡Y NADIE LE CONTESTA!

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, el diputado con licencia Carlos Ucán Yam se quejó de que ni el secretario ni el presidente del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez Gutiérrez, hacen caso a su petición de reincorporarse tras participar en el proceso interno por la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación.

Ucán Yam escribió: “El día 27 de agosto de 2026, solicité al Congreso del Estado mi reincorporación al parlamento, previsto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de Campeche, como es mi derecho. Informé al secretario de dicho Congreso, me comuniqué con el presidente del Congreso, Antonio Jiménez, sin recibir respuesta alguna después de 13 días”.

Para finalizar, agregó: “Solicito a la Comisión Permanente del Congreso del Estado que, conforme a derecho y el procedimiento, dé trámite a mi reincorporación, como manda la ley”.

Y mientras siguen las disputas al interior de Morena en el Congreso, Eudaldo Chávez Molina permanece en la curul que Ucán Yam quiere recuperar.