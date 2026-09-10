FORMANDO CHAIROS

Este régimen cuatrotero no quiere personas pensantes y racionales, sino chairos, borregos, acarreados y votos cautivos que solamente sepan aplaudir y no reflexionar…

–“Por si faltara otro monumental fracaso atribuible a estos gobiernos cuatroteros, además del tren, la refinería, el aeropuerto, la mega farmacia y demás, hay que anotarle el severo retroceso a la educación pública en el país”, expresó don Memín a sus amigos de tertulia.

–“En efecto, concedió el viejo Julián, es alarmante que hayamos tenido pésimos resultados de las evaluaciones a nuestros alumnos en ciencias, lectura y comprensión, así como en matemáticas. Resultado indudablemente de las políticas públicas en materia educativa, de los planes de estudio, y también, no hay que negarlo, de los avances tecnológicos sobre todo en computación y telefonía”.

–“He escuchado decir al burro secretario de educación, que esos malos resultados son por culpa de los papás, de los maestros y de la tecnología, en especial de la inteligencia artificial, que ha vuelto flojos a nuestros estudiantes y también sin duda, a muchos docentes, pero la realidad es que el problema está en el fondo, es un tema estructural que tiene que ver con los que dirigen las políticas educativas” coincidió el poeta Casimiro.

–“Lo que más me asusta es que la científica que tenemos como presidenta, añadió doña Chela, minimizó el tema y dijo que no es exclusivo de México sino que los malos resultados se dieron en varios países de las OCDE, como si eso fuera a resolver el problema. No hay que olvidar ese refrán lacónico pero certero que dice que señala: “Mal de muchos, es consuelo de tontos”.

–“Ustedes e van a perdonar, intervino otra vez el bolero don Memín, pero yo como soy mal pensado, quiero suponer que es plan con maña. Es decir, que si bien los resultados de la evaluación son negativos académicamente a nivel nacional e internacional, en lo político-electoral, el asunto les resulta favorable. Porque este régimen no quiere personas pensantes y racionales, sino chairos, borregos, acarreados y votos cautivos que solamente sepan aplaudir y no reflexionar” especuló.

–“No estás muy lejos de la verdad, respaldó de inmediato don Julián, quien en su juventud fue maestro de primaria. Este Gobierno eliminó materias tan necesarias como el español, la ética, la lógica y otras asignaturas que ayudaban a los chamacos a desarrollar su capacidad de raciocinio, además de que han eliminado la posibilidad de reprobar a quienes de plano se niegan a aprender. Lo lastimoso es que el daño se lo hacen a la sociedad, y en especial a esta generación de jóvenes, que difícilmente podrán encontrar el éxito en la vida”.

–“Por esa educación deficiente, tenemos gobernadoras como la Tía, que prefiere otorgar días de asueto en las escuelas, en lugar de exigir a maestros y alumnos que dupliquen el esfuerzo para empezar a contrarrestar esas pésimas calificaciones que le dan una horrenda imagen a nuestro país” concluyó doña Chela.