EN MATERIAL CULTURAL NO SE CUMPLE CON LA LEY, ADMITE HINOJOSA, Y EXIGE ESCUCHAR A JÓVENES

“SÓLO SE USA PARA LA FOTO”

El secretario de Bienestar del Estado de Campeche, Esteban Hinojosa Rebolledo, admitió que a pesar de que la ley contempla la creación de un Consejo de Cultura para que la ciudadanía incida en el presupuesto y las políticas culturales, este órgano no ha sido instaurado, y calificó como pertinente la crítica de una participante del Parlamento Juvenil 2026 que señaló que la cultura se usa sólo para la foto y el atractivo turístico.

Hinojosa Rebolledo respondió a la ponencia de una joven que cuestionó la falta de inversión en cultura, al expresar: “Celebro la posición crítica de esta chica, pues tiene razón, no se pone en práctica algo sugerido en las leyes, que es la creación de un Consejo de cultura que tenga la posibilidad de que sus perspectivas y planes permeen en el presupuesto”.

En ocasiones, admitió, los servidores públicos evitan conformar esos consejos porque pueden obstaculizar el ritmo de sus labores, pero en una sociedad democrática los controles ciudadanos establecidos en la ley deben aplicarse, ponerse en práctica.

Aunque argumentó que ya no está al frente de Cultura, Hinojosa Rebolledo consideró que la exigencia de espacios culturales debe ser permanente, especialmente de las juventudes.

Respecto a las demás participaciones del Parlamento Juvenil, que abordaron temas como salud, combate a la pobreza, seguridad para defensores de derechos humanos y periodistas e inclusión en universidades, afirmó que todas le parecieron pertinentes, y destacó que ninguna promovía el individualismo o el neoliberalismo, sino la cercanía con la justicia social y el combate a la corrupción.

“Los adultos cuando vamos a estos ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es oír desde las ganas de escuchar, no desde qué vas a responder o con qué te vas a defender. Hay que actualizar nuestras agendas de preocupaciones”, expresó.

Sobre lo que sigue tras el Parlamento Juvenil, Hinojosa Rebolledo señaló que el proceso legislativo debe contrastarse con la realidad presupuestal, y llamó a tomar en serio lo planteado por los jóvenes en una discusión en el Congreso.