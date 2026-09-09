¡VAMOS BIEN… PERO ATRÁS! EL SEGUNDO INFORME DE SHEINBAUM CONFIRMA EL RETROCESO DE MÉXICO | Por M.A.BAZAN MAPEN

Este viernes llega por octava ocasión a Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para presentar los grandes “logros” de su administración en dos años de un lamentable gobierno envuelto en corrupción, impunidad, etc.

Morena es un meme de la educación para decir que todo es cuestión de perspectiva. Y sí, lo es. Porque con la perspectiva correcta, la que dan los datos oficiales del 2º Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, México no va bien. Va para atrás.

La organización Dossier comparó el último año de Enrique Peña Nieto con lo que hoy presume el gobierno federal y la radiografía es brutal. No es opinión, son números del propio gobierno:

EL MÉXICO QUE RETROCEDIÓ:

– OBRAS EN SALUD: -100%

Con EPN: 69 obras. Con Morena: escasas obras. Por eso el recién inaugurado Hospital General de Especialidades “Agustín O’Horán” no tiene medicinas, por eso el IMSS no tiene camas, por eso solo hay inauguraciones de lo que ya estaba construido.

-TURISTAS EXTRANJEROS: -47%

De 96,947 a 51,054. El país sin promoción turística, sin FONATUR, sin CPTM. ¿Así quieren competir? Campeche es fiel reflejo de la falta de promoción para atraer turistas extranjeros.

– BIBLIOTECAS: -44%

De 13,230 a 7,476. La nueva escuela mexicana está con escasez de libros y bibliotecas. Quieren un pueblo sin memoria.

– PERSONAL DE SEGURIDAD: -39%

De 52,924 a 32,345. Menos policías, menos guardias, más abrazos y más balazos. Por eso matan a candidatas como Amy Navarrete en plena fiesta del pueblo en una localidad de Oaxaca.

– GUARDERÍAS: -10%

De 1,661 a 1,488. Cerraron las estancias infantiles y dejaron a las madres trabajadoras solas.

– REFORESTACIÓN: -93%

De 135 millones de plantas a 9 millones. El sexenio que presume Sembrando Vida no siembra ni el 7% de lo que se sembraba antes.

Y eso que falta el dato de educación, donde todo es cuestión de perspectiva: niños que no saben leer, libros de texto con errores, calificaciones regaladas y adoctrinamiento en las aulas. Morena se burla con memes de #Educación, pero el meme es México: un país con menos salud, menos seguridad, menos turismo, menos cultura y menos futuro. ¿Esa es la continuidad con cambio? No. Es la continuidad del atraso.

ARTÍCULOS LEGALES QUE VIOLA ESTE RETROCESO:

1. Constitución Política, Art. 3º, 4º y 123º: Garantizan derecho a educación de calidad, a salud, a guarderías y a seguridad. Reducir bibliotecas, obras de salud, guarderías y personal de seguridad es vıøl∂r derechos constitucionales por regresividad.

2. Ley General de Salud, Art. 2º y 5º y Ley General de Desarrollo Social, Art. 6º: Obliga al Estado a construir infraestructura de salud y a no reducirla. Pasar de 69 obras a 0 es incumplimiento flagrante del principio de progresividad.

3. Ley General de Educación, Art. 9º y 15º: El Estado debe garantizar bibliotecas, materiales y acceso a la cultura. Cerrar 44% de bibliotecas es delito contra el derecho a aprender.

4. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Art. 2º: Obliga a fortalecer el estado de fuerza. Reducir 39% del personal de seguridad es abandonar la obligación de proteger a la población.

5. Ley General de Turismo, Art. 2º y 4º: El Estado debe fomentar la promoción turística. Perder 47% de turistas extranjeros es daño patrimonial a la Nación.

No vamos bien. Vamos 10 años atrás. Y todo, sí, es cuestión de perspectiva: la perspectiva de los datos. Morena no sabe gobernar, la 4T quiere un pueblo ignorante, sumiso y servil para manipular electoralmente.