VAPULEAN A LA CHACHA

Ya le señalaron los usuarios de las redes sociales, que no tiene un poco de cerebro, que no sabe comunicar y que gran parte del descrédito en que se encuentra su jefa es por su culpa…

–“Parezco disco rayado, inició la charla el bolero don Memín, pero de verdad que estos funcionarios del nefasto y fracasado gobierno de la Tía no aprenden de sus errores, siguen teniendo los mismos tropiezos, pero el ridículo en que incurren es cada vez mayor. Esta vez le tocó al inepto vocerito conocido como la Chacha Wallas, sufrir el caudal de burlas, mofas y reclamos ciudadanos, luego de comparar los resultados de los gobiernos guinda y naranja, con el fin de defenestrar a sus adversarios”.

–“Sí leí la publicación, contestó rauda y veloz doña Chela. Yo más que puedo agregar a todo lo que ya le señalaron los usuarios de las redes sociales, es que no tiene un poco de cerebro, que no sabe comunicar y que gran parte del descrédito en que se encuentra su jefa es por su culpa”.

–“Al igual que a todos, apuntó por su lado don Julián, no dejé de carcajearme cuando vi su cuadro comparativo, en que asegura que el Gobierno naranja de la bella Bibiana no ha hecho nada en beneficio del pueblo, y él enlista las acciones gubernamentales que ha realizado en nuestro Estado el Gobierno Federal, con lo que no solamente saluda con sombrero ajeno, sino que admite públicamente que la administración de su jefa nada ha hecho por el bien del pueblo”.

–“Ya se lo dijeron los usuarios de las redes, pero no podemos dejar de puntualizar tres aspectos, observó el poeta Casimiro. Una, que es un servidor público, y que desde su cargo gubernamental lanza publicaciones contra un partido, lo cual es una grave falta a las leyes, dos, que siguen usando con fines proselitistas los programas sociales, y pretenden que el pueblo le agradezca a la presidenta y a su partido la dispersión de esos recursos, cuando que provienen de nuestros impuestos; y tres, que la Chacha violentó flagrantemente el artículo 134 constitucional, y que debe ser severamente sancionado por eso”.

–“Yo lo que digo, añadió don Memín, es que si se supone que la Chacha es la cabeza del área de comunicación e información del Gobierno de la Tía, y a sus publicaciones le dan cientos de reacciones de burla y se mofan de sus dichos, entonces qué podemos esperar de los otros voceros de las dependencias. Si la cabeza está mal, imagínense cómo estarán los demás, y no se diga de la mandataria, que recibe miles de mentadas cada vez que ‘sube’ algo”.

–“Esa una prueba más del fracaso de este Gobierno y en general de este régimen, ponen a improvisados a las áreas estratégicas, y lo que se obtiene es el ridículo total y permanente, anotó doña Chela. Pero ¿ya aprendieron? No, y van a seguir cometiendo torpezas y hundiéndose en el descrédito general, en el repudio ciudadano, y en los votos de castigo el día que vayamos a votar” concluyó.