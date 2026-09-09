EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRACCIÓN LABORAL, POR CULPA DE LAYDA.

De acuerdo a la información publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Campeche registró la peor contracción laboral del país, con una pérdida de 10 mil 681 puestos de trabajo formales, una caída de 7.3%. Para julio de 2025 había 139 mil 880 empleos, pero para julio de 2026 las altas en el IMSS bajaron a 129 mil 199, dato que resulta alarmante pues ya más del 60% de la población trabaja en la informalidad, sin derecho a prestaciones, seguridad social y a una jubilación digna.

La información del IMSS confirma una vez más el rotundo fracaso y la inmesurable ineptitud del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, que desde hace cinco años mantiene a Campeche hundido en su peor decrecimiento económico, y que con esta cifra récord de empleos perdidos deja a los miles de egresados que se incorporan anualmente al mercado laboral sin oportunidades.

Esta baja en empleos formales es culpa de Layda Sansores y de su delfín Pablo Gutiérrez Lazarus, pues fueron ellos quienes rechazaron la reubicación de Pemex a Ciudad del Carmen. Fueron este par de traidores quienes avalaron que Pemex se fuera a Tabasco, y hoy las consecuencias de su servilismo y cobardía las están padeciendo todos los campechanos. Esa es la verdad, aunque nos denuncien por publicarla.

LAZARUS AVALÓ NO REUBICAR PEMEX A CARMEN.

Además del histórico peor decrecimiento y de la histórica peor contracción laboral que ha padecido Campeche por culpa del Layda Sansores, no se puede olvidar la crisis que ha ocasionado el impago de Pemex a empresas campechanas derivado del rechazo a su reubicación a Carmen. Así lo relata Guillermo del Jesus Padilla Sierra, en su “Paseíllo” de esta semana.

“El 5 de diciembre de 2022, en plena mañanera, AMLO dijo que Pemex llegaría a Ciudad del Carmen antes de terminar su gobierno, y Layda Sansores lo interrumpió para matarle la promesa. Dijo textual que le preguntó al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y que él le contestó que mejor no vengan más, porque está saturado el tráfico. Con esa frase le dieron la excusa perfecta a Octavio Romero Oropeza para no traer nada y condenar a la isla.”

Y en agradecimiento a esa traición, Layda lo hizo coordinador para la defensa de la 4T en Campeche, para que él sea candidato a gobernador de Morena. Pero si con Layda nos fue del carajo, con Pablo no habrá mejora alguna. Padilla Sierra lo describe así: “como presidente municipal no hizo absolutamente nada, no exigió los pagos, no defendió a su gente, se quedó agachado. Es un simulador.” Es de esperarse que siga agachado, donde sea que vaya. ¡Cuidado!