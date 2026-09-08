APARATOSO ACCIDENTE ENTRE AUTO Y CAMIÓN DEJA DOS HOSPITALIZADOS EN LA SABANCUY–ISLA AGUADA

Un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 47 de la carretera Sabancuy–Isla Aguada dejó a dos de los tres ocupantes de un automóvil Nissan Tsuru con lesiones, luego de que la unidad colisionara contra uno de los costados de un camión tipo torton.

Por circunstancias aún no determinadas, el vehículo compacto en el que viajaban tres hombres terminó impactado contra el camión de carga. Paramédicos destacados en Isla Aguada brindaron atención a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se hicieron cargo del percance. El caso fue turnado ante la Fiscalía para determinar responsabilidades y ambos vehículos fueron trasladados al corralón.