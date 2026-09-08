¿A QUÉ LE TIENEN MIEDO?”, CUESTIONA ESPOSA DEL EXCONTRALMIRANTE FARÍAS, Y CRITICA A SHEINBAUM POR CULPARLO EN SUS MAÑANERAS

-“Hay irregularidades en el proceso judicial, y por qué reservan 5 años la información”

En entrevista para El País México en una casa ubicada en una zona rural de Hermosillo, Sonora, Mónica Gámez Grijalva, esposa del excontralmirante Fernando Farías Laguna, afirmó que su esposo es inocente, denunció anomalías en el proceso judicial y silencio de las autoridades federales, y criticó que en sus mañaneras la presidenta Claudia Sheinbaum lo señale como el líder del huachicol fiscal.

Relató que fue su propio esposo quien en agosto del año pasado le dijo de la orden de aprehensión en su contra, tras lo cual se fue a México y le perdió la pista, pues sólo se comunicaban vía celular, incluso cuando lo capturaron en Argentina no sabía que estaba en ese país.

Mónica Gámez admitió que tiene miedo de su familia mientras busca demostrar que su esposo no encabezó el contrabando de combustible, sino que alertó de ella a José Rafael Ojeda Durán, entonces secretario de Marina y tío político de Farías que ha sido llamado a declarar por el caso pero no se ha presentado.

Fue en junio de 2024 cuando Fernando Farías le avisó al tío sobre el caso, continuó, aclaró que no denunció porque no le correspondía, sino cumplió con su deber al alertar a su alto mando, y se quejó de que así como lo mencionan en una carpeta a través de un video de inteligencia artificial, a los otros personajes como Adán Augusto, Andy López Beltrán y el capitán Sol, a quien prófugo le otorgaron un amparo, no les hacen nada. ¿Por qué a ellos sí le dieron y a mi esposo no, qué ocultan, por qué reservan 5 años la información y a qué le tienen miedo?, cuestionó.

Resguardada por policías estatales tras la serie de amenazas que ha recibido luego de romper el silencio, ha decidido asumir el riesgo para exigir que las autoridades escuchen la versión de Farías y tenga un juicio justo.

Video: El País México.