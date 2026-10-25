EXPEDIENTE | CASO PALIZADA EXHIBE A LORETO VERDEJO

Por si hiciera falta más elementos para impulsar el juicio político contra el fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís, habría que añadirle lo que está sucediendo en Palizada, en donde el presidente municipal Pedro Ayala Cámara solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y se fue campante, pese a estar acusado de un desvío superior a los 100 millones de pesos.

Si la bancada de Movimiento Ciudadano acusa a Loreto de actuar con sectarismo, parcialidad y consigna política, lo que sucede en Palizada lo confirma con creces.

¿Por qué no existe una carpeta de investigación contra Ayala Cámara, pese a que desde hace más de dos años los integrantes del Cabildo, los trabajadores del Municipio y los propios ciudadanos paliceños lo han estado acusando de mal manejo de recursos y de graves irregularidades en su desempeño?

La respuesta a esa pregunta podría ir en dos sentidos: la primera, porque la gobernadora Sansores no le ha ordenado a Loreto que investigue, ya que “El Chato” Ayala forma parte de su “movimiento”, y no es propio de cómplices estarse exhibiendo.

Y dos, porque los “emisarios” del propio Verdejo Villacís pactaron acuerdos secretos con el edil paliceño para no ser molestado con ninguna carpeta de investigación.

En cualquiera de los dos supuestos, lo que ha quedado en evidencia es la falta de ética y profesionalismo del fiscal anticorrupción del Estado de Campeche. Se ha comprobado pues, que solo actúa por consigna y contra los adversarios políticos de la gobernadora.

Porque el caso de Pedro Ayala Cámara tiene su historia.

El 15 de enero de 2016 fue detenido por agentes ministeriales acusado por peculado que en ese momento era de un millón 310 mil pesos, pero que al término de la investigación se acercó a los 30 millones.

Capturado el 15 de enero de 2016, Ayala Cámara tuvo la benevolencia de la juez Miriam Collí Rodríguez quien le dictó sentencia por tres años de prisión, además de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante ese lapso, pero fue excarcelado porque alcanzó el beneficio de la condena condicional.

Como reparación del daño, Ayala Cámara pagó un millón 100 mil pesos y quedaron pendientes 210 mil 978 pesos, por lo que se le aceptó como garantía hipotecaria un bien inmueble y se le fijaron cuatro meses para saldar el monto. También se le impuso una multa de 25 mil pesos.

Lo insólito es que a pesar de estos nefastos antecedentes de corrupción, Pedro Ayala Cámara pudo competir en los comicios de 2024 por la alcaldía de Palizada y ganarle sin problema a la candidata de Morena.

¿Por qué los paliceños le volvieron a dar su confianza a un personaje probadamente ineficiente y corrupto como Pedro Ayala? Eso lo saben solamente los propios paliceños.

Porque ahora, tras la solicitud de licencia de Ayala Cámara, los paliceños se dejaron imponer a un regidor que se desempeñaba como presidente del Comité Municipal de Morena en Palizada, y que ya andaba desde hace varios meses en abierta campaña en busca de la alcaldía, financiado con recursos públicos.

De la noche a la mañana, el regidor y periodista Ambrosio Gutiérrez Pérez vio cumplido su sueño de gobernar su Municipio, sin recurrir al molestoso trámite de una elección constitucional.

No ha sido su ascenso al cargo un procedimiento pulcro y honesto, ciertamente. Y no puede ser así, ya que el Gobierno al que representa es corrupto, arbitrario y gandalla.

Debió llamarse al suplente de Pedro Ayala a ocupar la vacante, y de negarse a acudir, conferir el puesto al primer regidor para que funja como encargado del despacho. Todo eso se saltaron con tal de dejarle inmerecidamente a Morena el control de otro Municipio.

¿Y las corruptelas de Pedro Ayala serán investigadas? ¿El fiscal anticorrupción integrará las carpetas de investigación por los 100 millones de pesos que supuestamente desvió el edil con licencia de Palizada?

¿O, como estila doña Layda Sansores, una cosa va a compensar a la otra? ¿Permitirán que Pedrito Ayala disfrute sus millones de pesos desviados, a cambio de que Morena pueda seguir gobernando este Municipio, para ver si en el 2027 ahora sí la ganan por la buena?

Muchas interrogantes, pocas respuestas.

Pero qué mal parado han dejado al fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís. Lo han exhibido como lo que es: un pelele al servicio de los afanes de venganza de la gobernadora Sansores.Por si hiciera falta más elementos para impulsar el juicio político contra el fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís, habría que añadirle lo que está sucediendo en Palizada, en donde el presidente municipal Pedro Ayala Cámara solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y se fue campante, pese a estar acusado de un desvío superior a los 100 millones de pesos.

Si la bancada de Movimiento Ciudadano acusa a Loreto de actuar con sectarismo, parcialidad y consigna política, lo que sucede en Palizada lo confirma con creces.

¿Por qué no existe una carpeta de investigación contra Ayala Cámara, pese a que desde hace más de dos años los integrantes del Cabildo, los trabajadores del Municipio y los propios ciudadanos paliceños lo han estado acusando de mal manejo de recursos y de graves irregularidades en su desempeño?

La respuesta a esa pregunta podría ir en dos sentidos: la primera, porque la gobernadora Sansores no le ha ordenado a Loreto que investigue, ya que “El Chato” Ayala forma parte de su “movimiento”, y no es propio de cómplices estarse exhibiendo.

Y dos, porque los “emisarios” del propio Verdejo Villacís pactaron acuerdos secretos con el edil paliceño para no ser molestado con ninguna carpeta de investigación.

En cualquiera de los dos supuestos, lo que ha quedado en evidencia es la falta de ética y profesionalismo del fiscal anticorrupción del Estado de Campeche. Se ha comprobado pues, que solo actúa por consigna y contra los adversarios políticos de la gobernadora.

Porque el caso de Pedro Ayala Cámara tiene su historia.

El 15 de enero de 2016 fue detenido por agentes ministeriales acusado por peculado que en ese momento era de un millón 310 mil pesos, pero que al término de la investigación se acercó a los 30 millones.

Capturado el 15 de enero de 2016, Ayala Cámara tuvo la benevolencia de la juez Miriam Collí Rodríguez quien le dictó sentencia por tres años de prisión, además de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante ese lapso, pero fue excarcelado porque alcanzó el beneficio de la condena condicional.

Como reparación del daño, Ayala Cámara pagó un millón 100 mil pesos y quedaron pendientes 210 mil 978 pesos, por lo que se le aceptó como garantía hipotecaria un bien inmueble y se le fijaron cuatro meses para saldar el monto. También se le impuso una multa de 25 mil pesos.

Lo insólito es que a pesar de estos nefastos antecedentes de corrupción, Pedro Ayala Cámara pudo competir en los comicios de 2024 por la alcaldía de Palizada y ganarle sin problema a la candidata de Morena.

¿Por qué los paliceños le volvieron a dar su confianza a un personaje probadamente ineficiente y corrupto como Pedro Ayala? Eso lo saben solamente los propios paliceños.

Porque ahora, tras la solicitud de licencia de Ayala Cámara, los paliceños se dejaron imponer a un regidor que se desempeñaba como presidente del Comité Municipal de Morena en Palizada, y que ya andaba desde hace varios meses en abierta campaña en busca de la alcaldía, financiado con recursos públicos.

De la noche a la mañana, el regidor y periodista Ambrosio Gutiérrez Pérez vio cumplido su sueño de gobernar su Municipio, sin recurrir al molestoso trámite de una elección constitucional.

No ha sido su ascenso al cargo un procedimiento pulcro y honesto, ciertamente. Y no puede ser así, ya que el Gobierno al que representa es corrupto, arbitrario y gandalla.

Debió llamarse al suplente de Pedro Ayala a ocupar la vacante, y de negarse a acudir, conferir el puesto al primer regidor para que funja como encargado del despacho. Todo eso se saltaron con tal de dejarle inmerecidamente a Morena el control de otro Municipio.

¿Y las corruptelas de Pedro Ayala serán investigadas? ¿El fiscal anticorrupción integrará las carpetas de investigación por los 100 millones de pesos que supuestamente desvió el edil con licencia de Palizada?

¿O, como estila doña Layda Sansores, una cosa va a compensar a la otra? ¿Permitirán que Pedrito Ayala disfrute sus millones de pesos desviados, a cambio de que Morena pueda seguir gobernando este Municipio, para ver si en el 2027 ahora sí la ganan por la buena?

Muchas interrogantes, pocas respuestas.

Pero qué mal parado han dejado al fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís. Lo han exhibido como lo que es: un pelele al servicio de los afanes de venganza de la gobernadora Sansores.Por si hiciera falta más elementos para impulsar el juicio político contra el fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís, habría que añadirle lo que está sucediendo en Palizada, en donde el presidente municipal Pedro Ayala Cámara solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y se fue campante, pese a estar acusado de un desvío superior a los 100 millones de pesos.

Si la bancada de Movimiento Ciudadano acusa a Loreto de actuar con sectarismo, parcialidad y consigna política, lo que sucede en Palizada lo confirma con creces.

¿Por qué no existe una carpeta de investigación contra Ayala Cámara, pese a que desde hace más de dos años los integrantes del Cabildo, los trabajadores del Municipio y los propios ciudadanos paliceños lo han estado acusando de mal manejo de recursos y de graves irregularidades en su desempeño?

La respuesta a esa pregunta podría ir en dos sentidos: la primera, porque la gobernadora Sansores no le ha ordenado a Loreto que investigue, ya que “El Chato” Ayala forma parte de su “movimiento”, y no es propio de cómplices estarse exhibiendo.

Y dos, porque los “emisarios” del propio Verdejo Villacís pactaron acuerdos secretos con el edil paliceño para no ser molestado con ninguna carpeta de investigación.

En cualquiera de los dos supuestos, lo que ha quedado en evidencia es la falta de ética y profesionalismo del fiscal anticorrupción del Estado de Campeche. Se ha comprobado pues, que solo actúa por consigna y contra los adversarios políticos de la gobernadora.

Porque el caso de Pedro Ayala Cámara tiene su historia.

El 15 de enero de 2016 fue detenido por agentes ministeriales acusado por peculado que en ese momento era de un millón 310 mil pesos, pero que al término de la investigación se acercó a los 30 millones.

Capturado el 15 de enero de 2016, Ayala Cámara tuvo la benevolencia de la juez Miriam Collí Rodríguez quien le dictó sentencia por tres años de prisión, además de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante ese lapso, pero fue excarcelado porque alcanzó el beneficio de la condena condicional.

Como reparación del daño, Ayala Cámara pagó un millón 100 mil pesos y quedaron pendientes 210 mil 978 pesos, por lo que se le aceptó como garantía hipotecaria un bien inmueble y se le fijaron cuatro meses para saldar el monto. También se le impuso una multa de 25 mil pesos.

Lo insólito es que a pesar de estos nefastos antecedentes de corrupción, Pedro Ayala Cámara pudo competir en los comicios de 2024 por la alcaldía de Palizada y ganarle sin problema a la candidata de Morena.

¿Por qué los paliceños le volvieron a dar su confianza a un personaje probadamente ineficiente y corrupto como Pedro Ayala? Eso lo saben solamente los propios paliceños.

Porque ahora, tras la solicitud de licencia de Ayala Cámara, los paliceños se dejaron imponer a un regidor que se desempeñaba como presidente del Comité Municipal de Morena en Palizada, y que ya andaba desde hace varios meses en abierta campaña en busca de la alcaldía, financiado con recursos públicos.

De la noche a la mañana, el regidor y periodista Ambrosio Gutiérrez Pérez vio cumplido su sueño de gobernar su Municipio, sin recurrir al molestoso trámite de una elección constitucional.

No ha sido su ascenso al cargo un procedimiento pulcro y honesto, ciertamente. Y no puede ser así, ya que el Gobierno al que representa es corrupto, arbitrario y gandalla.

Debió llamarse al suplente de Pedro Ayala a ocupar la vacante, y de negarse a acudir, conferir el puesto al primer regidor para que funja como encargado del despacho. Todo eso se saltaron con tal de dejarle inmerecidamente a Morena el control de otro Municipio.

¿Y las corruptelas de Pedro Ayala serán investigadas? ¿El fiscal anticorrupción integrará las carpetas de investigación por los 100 millones de pesos que supuestamente desvió el edil con licencia de Palizada?

¿O, como estila doña Layda Sansores, una cosa va a compensar a la otra? ¿Permitirán que Pedrito Ayala disfrute sus millones de pesos desviados, a cambio de que Morena pueda seguir gobernando este Municipio, para ver si en el 2027 ahora sí la ganan por la buena?

Muchas interrogantes, pocas respuestas.

Pero qué mal parado han dejado al fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís. Lo han exhibido como lo que es: un pelele al servicio de los afanes de venganza de la gobernadora Sansores.Por si hiciera falta más elementos para impulsar el juicio político contra el fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís, habría que añadirle lo que está sucediendo en Palizada, en donde el presidente municipal Pedro Ayala Cámara solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y se fue campante, pese a estar acusado de un desvío superior a los 100 millones de pesos.

Si la bancada de Movimiento Ciudadano acusa a Loreto de actuar con sectarismo, parcialidad y consigna política, lo que sucede en Palizada lo confirma con creces.

¿Por qué no existe una carpeta de investigación contra Ayala Cámara, pese a que desde hace más de dos años los integrantes del Cabildo, los trabajadores del Municipio y los propios ciudadanos paliceños lo han estado acusando de mal manejo de recursos y de graves irregularidades en su desempeño?

La respuesta a esa pregunta podría ir en dos sentidos: la primera, porque la gobernadora Sansores no le ha ordenado a Loreto que investigue, ya que “El Chato” Ayala forma parte de su “movimiento”, y no es propio de cómplices estarse exhibiendo.

Y dos, porque los “emisarios” del propio Verdejo Villacís pactaron acuerdos secretos con el edil paliceño para no ser molestado con ninguna carpeta de investigación.

En cualquiera de los dos supuestos, lo que ha quedado en evidencia es la falta de ética y profesionalismo del fiscal anticorrupción del Estado de Campeche. Se ha comprobado pues, que solo actúa por consigna y contra los adversarios políticos de la gobernadora.

Porque el caso de Pedro Ayala Cámara tiene su historia.

El 15 de enero de 2016 fue detenido por agentes ministeriales acusado por peculado que en ese momento era de un millón 310 mil pesos, pero que al término de la investigación se acercó a los 30 millones.

Capturado el 15 de enero de 2016, Ayala Cámara tuvo la benevolencia de la juez Miriam Collí Rodríguez quien le dictó sentencia por tres años de prisión, además de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante ese lapso, pero fue excarcelado porque alcanzó el beneficio de la condena condicional.

Como reparación del daño, Ayala Cámara pagó un millón 100 mil pesos y quedaron pendientes 210 mil 978 pesos, por lo que se le aceptó como garantía hipotecaria un bien inmueble y se le fijaron cuatro meses para saldar el monto. También se le impuso una multa de 25 mil pesos.

Lo insólito es que a pesar de estos nefastos antecedentes de corrupción, Pedro Ayala Cámara pudo competir en los comicios de 2024 por la alcaldía de Palizada y ganarle sin problema a la candidata de Morena.

¿Por qué los paliceños le volvieron a dar su confianza a un personaje probadamente ineficiente y corrupto como Pedro Ayala? Eso lo saben solamente los propios paliceños.

Porque ahora, tras la solicitud de licencia de Ayala Cámara, los paliceños se dejaron imponer a un regidor que se desempeñaba como presidente del Comité Municipal de Morena en Palizada, y que ya andaba desde hace varios meses en abierta campaña en busca de la alcaldía, financiado con recursos públicos.

De la noche a la mañana, el regidor y periodista Ambrosio Gutiérrez Pérez vio cumplido su sueño de gobernar su Municipio, sin recurrir al molestoso trámite de una elección constitucional.

No ha sido su ascenso al cargo un procedimiento pulcro y honesto, ciertamente. Y no puede ser así, ya que el Gobierno al que representa es corrupto, arbitrario y gandalla.

Debió llamarse al suplente de Pedro Ayala a ocupar la vacante, y de negarse a acudir, conferir el puesto al primer regidor para que funja como encargado del despacho. Todo eso se saltaron con tal de dejarle inmerecidamente a Morena el control de otro Municipio.

¿Y las corruptelas de Pedro Ayala serán investigadas? ¿El fiscal anticorrupción integrará las carpetas de investigación por los 100 millones de pesos que supuestamente desvió el edil con licencia de Palizada?

¿O, como estila doña Layda Sansores, una cosa va a compensar a la otra? ¿Permitirán que Pedrito Ayala disfrute sus millones de pesos desviados, a cambio de que Morena pueda seguir gobernando este Municipio, para ver si en el 2027 ahora sí la ganan por la buena?

Muchas interrogantes, pocas respuestas.

Pero qué mal parado han dejado al fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís. Lo han exhibido como lo que es: un pelele al servicio de los afanes de venganza de la gobernadora Sansores.Por si hiciera falta más elementos para impulsar el juicio político contra el fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís, habría que añadirle lo que está sucediendo en Palizada, en donde el presidente municipal Pedro Ayala Cámara solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y se fue campante, pese a estar acusado de un desvío superior a los 100 millones de pesos.

Si la bancada de Movimiento Ciudadano acusa a Loreto de actuar con sectarismo, parcialidad y consigna política, lo que sucede en Palizada lo confirma con creces.

¿Por qué no existe una carpeta de investigación contra Ayala Cámara, pese a que desde hace más de dos años los integrantes del Cabildo, los trabajadores del Municipio y los propios ciudadanos paliceños lo han estado acusando de mal manejo de recursos y de graves irregularidades en su desempeño?

La respuesta a esa pregunta podría ir en dos sentidos: la primera, porque la gobernadora Sansores no le ha ordenado a Loreto que investigue, ya que “El Chato” Ayala forma parte de su “movimiento”, y no es propio de cómplices estarse exhibiendo.

Y dos, porque los “emisarios” del propio Verdejo Villacís pactaron acuerdos secretos con el edil paliceño para no ser molestado con ninguna carpeta de investigación.

En cualquiera de los dos supuestos, lo que ha quedado en evidencia es la falta de ética y profesionalismo del fiscal anticorrupción del Estado de Campeche. Se ha comprobado pues, que solo actúa por consigna y contra los adversarios políticos de la gobernadora.

Porque el caso de Pedro Ayala Cámara tiene su historia.

El 15 de enero de 2016 fue detenido por agentes ministeriales acusado por peculado que en ese momento era de un millón 310 mil pesos, pero que al término de la investigación se acercó a los 30 millones.

Capturado el 15 de enero de 2016, Ayala Cámara tuvo la benevolencia de la juez Miriam Collí Rodríguez quien le dictó sentencia por tres años de prisión, además de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante ese lapso, pero fue excarcelado porque alcanzó el beneficio de la condena condicional.

Como reparación del daño, Ayala Cámara pagó un millón 100 mil pesos y quedaron pendientes 210 mil 978 pesos, por lo que se le aceptó como garantía hipotecaria un bien inmueble y se le fijaron cuatro meses para saldar el monto. También se le impuso una multa de 25 mil pesos.

Lo insólito es que a pesar de estos nefastos antecedentes de corrupción, Pedro Ayala Cámara pudo competir en los comicios de 2024 por la alcaldía de Palizada y ganarle sin problema a la candidata de Morena.

¿Por qué los paliceños le volvieron a dar su confianza a un personaje probadamente ineficiente y corrupto como Pedro Ayala? Eso lo saben solamente los propios paliceños.

Porque ahora, tras la solicitud de licencia de Ayala Cámara, los paliceños se dejaron imponer a un regidor que se desempeñaba como presidente del Comité Municipal de Morena en Palizada, y que ya andaba desde hace varios meses en abierta campaña en busca de la alcaldía, financiado con recursos públicos.

De la noche a la mañana, el regidor y periodista Ambrosio Gutiérrez Pérez vio cumplido su sueño de gobernar su Municipio, sin recurrir al molestoso trámite de una elección constitucional.

No ha sido su ascenso al cargo un procedimiento pulcro y honesto, ciertamente. Y no puede ser así, ya que el Gobierno al que representa es corrupto, arbitrario y gandalla.

Debió llamarse al suplente de Pedro Ayala a ocupar la vacante, y de negarse a acudir, conferir el puesto al primer regidor para que funja como encargado del despacho. Todo eso se saltaron con tal de dejarle inmerecidamente a Morena el control de otro Municipio.

¿Y las corruptelas de Pedro Ayala serán investigadas? ¿El fiscal anticorrupción integrará las carpetas de investigación por los 100 millones de pesos que supuestamente desvió el edil con licencia de Palizada?

¿O, como estila doña Layda Sansores, una cosa va a compensar a la otra? ¿Permitirán que Pedrito Ayala disfrute sus millones de pesos desviados, a cambio de que Morena pueda seguir gobernando este Municipio, para ver si en el 2027 ahora sí la ganan por la buena?

Muchas interrogantes, pocas respuestas.

Pero qué mal parado han dejado al fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís. Lo han exhibido como lo que es: un pelele al servicio de los afanes de venganza de la gobernadora Sansores.Por si hiciera falta más elementos para impulsar el juicio político contra el fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís, habría que añadirle lo que está sucediendo en Palizada, en donde el presidente municipal Pedro Ayala Cámara solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y se fue campante, pese a estar acusado de un desvío superior a los 100 millones de pesos.

Si la bancada de Movimiento Ciudadano acusa a Loreto de actuar con sectarismo, parcialidad y consigna política, lo que sucede en Palizada lo confirma con creces.

¿Por qué no existe una carpeta de investigación contra Ayala Cámara, pese a que desde hace más de dos años los integrantes del Cabildo, los trabajadores del Municipio y los propios ciudadanos paliceños lo han estado acusando de mal manejo de recursos y de graves irregularidades en su desempeño?

La respuesta a esa pregunta podría ir en dos sentidos: la primera, porque la gobernadora Sansores no le ha ordenado a Loreto que investigue, ya que “El Chato” Ayala forma parte de su “movimiento”, y no es propio de cómplices estarse exhibiendo.

Y dos, porque los “emisarios” del propio Verdejo Villacís pactaron acuerdos secretos con el edil paliceño para no ser molestado con ninguna carpeta de investigación.

En cualquiera de los dos supuestos, lo que ha quedado en evidencia es la falta de ética y profesionalismo del fiscal anticorrupción del Estado de Campeche. Se ha comprobado pues, que solo actúa por consigna y contra los adversarios políticos de la gobernadora.

Porque el caso de Pedro Ayala Cámara tiene su historia.

El 15 de enero de 2016 fue detenido por agentes ministeriales acusado por peculado que en ese momento era de un millón 310 mil pesos, pero que al término de la investigación se acercó a los 30 millones.

Capturado el 15 de enero de 2016, Ayala Cámara tuvo la benevolencia de la juez Miriam Collí Rodríguez quien le dictó sentencia por tres años de prisión, además de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante ese lapso, pero fue excarcelado porque alcanzó el beneficio de la condena condicional.

Como reparación del daño, Ayala Cámara pagó un millón 100 mil pesos y quedaron pendientes 210 mil 978 pesos, por lo que se le aceptó como garantía hipotecaria un bien inmueble y se le fijaron cuatro meses para saldar el monto. También se le impuso una multa de 25 mil pesos.

Lo insólito es que a pesar de estos nefastos antecedentes de corrupción, Pedro Ayala Cámara pudo competir en los comicios de 2024 por la alcaldía de Palizada y ganarle sin problema a la candidata de Morena.

¿Por qué los paliceños le volvieron a dar su confianza a un personaje probadamente ineficiente y corrupto como Pedro Ayala? Eso lo saben solamente los propios paliceños.

Porque ahora, tras la solicitud de licencia de Ayala Cámara, los paliceños se dejaron imponer a un regidor que se desempeñaba como presidente del Comité Municipal de Morena en Palizada, y que ya andaba desde hace varios meses en abierta campaña en busca de la alcaldía, financiado con recursos públicos.

De la noche a la mañana, el regidor y periodista Ambrosio Gutiérrez Pérez vio cumplido su sueño de gobernar su Municipio, sin recurrir al molestoso trámite de una elección constitucional.

No ha sido su ascenso al cargo un procedimiento pulcro y honesto, ciertamente. Y no puede ser así, ya que el Gobierno al que representa es corrupto, arbitrario y gandalla.

Debió llamarse al suplente de Pedro Ayala a ocupar la vacante, y de negarse a acudir, conferir el puesto al primer regidor para que funja como encargado del despacho. Todo eso se saltaron con tal de dejarle inmerecidamente a Morena el control de otro Municipio.

¿Y las corruptelas de Pedro Ayala serán investigadas? ¿El fiscal anticorrupción integrará las carpetas de investigación por los 100 millones de pesos que supuestamente desvió el edil con licencia de Palizada?

¿O, como estila doña Layda Sansores, una cosa va a compensar a la otra? ¿Permitirán que Pedrito Ayala disfrute sus millones de pesos desviados, a cambio de que Morena pueda seguir gobernando este Municipio, para ver si en el 2027 ahora sí la ganan por la buena?

Muchas interrogantes, pocas respuestas.

Pero qué mal parado han dejado al fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís. Lo han exhibido como lo que es: un pelele al servicio de los afanes de venganza de la gobernadora Sansores.Por si hiciera falta más elementos para impulsar el juicio político contra el fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís, habría que añadirle lo que está sucediendo en Palizada, en donde el presidente municipal Pedro Ayala Cámara solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y se fue campante, pese a estar acusado de un desvío superior a los 100 millones de pesos.

Si la bancada de Movimiento Ciudadano acusa a Loreto de actuar con sectarismo, parcialidad y consigna política, lo que sucede en Palizada lo confirma con creces.

¿Por qué no existe una carpeta de investigación contra Ayala Cámara, pese a que desde hace más de dos años los integrantes del Cabildo, los trabajadores del Municipio y los propios ciudadanos paliceños lo han estado acusando de mal manejo de recursos y de graves irregularidades en su desempeño?

La respuesta a esa pregunta podría ir en dos sentidos: la primera, porque la gobernadora Sansores no le ha ordenado a Loreto que investigue, ya que “El Chato” Ayala forma parte de su “movimiento”, y no es propio de cómplices estarse exhibiendo.

Y dos, porque los “emisarios” del propio Verdejo Villacís pactaron acuerdos secretos con el edil paliceño para no ser molestado con ninguna carpeta de investigación.

En cualquiera de los dos supuestos, lo que ha quedado en evidencia es la falta de ética y profesionalismo del fiscal anticorrupción del Estado de Campeche. Se ha comprobado pues, que solo actúa por consigna y contra los adversarios políticos de la gobernadora.

Porque el caso de Pedro Ayala Cámara tiene su historia.

El 15 de enero de 2016 fue detenido por agentes ministeriales acusado por peculado que en ese momento era de un millón 310 mil pesos, pero que al término de la investigación se acercó a los 30 millones.

Capturado el 15 de enero de 2016, Ayala Cámara tuvo la benevolencia de la juez Miriam Collí Rodríguez quien le dictó sentencia por tres años de prisión, además de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante ese lapso, pero fue excarcelado porque alcanzó el beneficio de la condena condicional.

Como reparación del daño, Ayala Cámara pagó un millón 100 mil pesos y quedaron pendientes 210 mil 978 pesos, por lo que se le aceptó como garantía hipotecaria un bien inmueble y se le fijaron cuatro meses para saldar el monto. También se le impuso una multa de 25 mil pesos.

Lo insólito es que a pesar de estos nefastos antecedentes de corrupción, Pedro Ayala Cámara pudo competir en los comicios de 2024 por la alcaldía de Palizada y ganarle sin problema a la candidata de Morena.

¿Por qué los paliceños le volvieron a dar su confianza a un personaje probadamente ineficiente y corrupto como Pedro Ayala? Eso lo saben solamente los propios paliceños.

Porque ahora, tras la solicitud de licencia de Ayala Cámara, los paliceños se dejaron imponer a un regidor que se desempeñaba como presidente del Comité Municipal de Morena en Palizada, y que ya andaba desde hace varios meses en abierta campaña en busca de la alcaldía, financiado con recursos públicos.

De la noche a la mañana, el regidor y periodista Ambrosio Gutiérrez Pérez vio cumplido su sueño de gobernar su Municipio, sin recurrir al molestoso trámite de una elección constitucional.

No ha sido su ascenso al cargo un procedimiento pulcro y honesto, ciertamente. Y no puede ser así, ya que el Gobierno al que representa es corrupto, arbitrario y gandalla.

Debió llamarse al suplente de Pedro Ayala a ocupar la vacante, y de negarse a acudir, conferir el puesto al primer regidor para que funja como encargado del despacho. Todo eso se saltaron con tal de dejarle inmerecidamente a Morena el control de otro Municipio.

¿Y las corruptelas de Pedro Ayala serán investigadas? ¿El fiscal anticorrupción integrará las carpetas de investigación por los 100 millones de pesos que supuestamente desvió el edil con licencia de Palizada?

¿O, como estila doña Layda Sansores, una cosa va a compensar a la otra? ¿Permitirán que Pedrito Ayala disfrute sus millones de pesos desviados, a cambio de que Morena pueda seguir gobernando este Municipio, para ver si en el 2027 ahora sí la ganan por la buena?

Muchas interrogantes, pocas respuestas.

Pero qué mal parado han dejado al fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís. Lo han exhibido como lo que es: un pelele al servicio de los afanes de venganza de la gobernadora Sansores.