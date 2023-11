Expediente: 12 de noviembre de 2023

TRAICIONAN LOS SANSORES A CAMPECHE

No ver, no escuchar y no atender es el principio rector de los gobiernos morenistas en Campeche y el resto del país. Así como el presidente Andrés Manuel López Obrador desairó a los habitantes de Xpujil y sus comunidades rurales que lo esperaban el viernes antepasado, para entregarle demandas y dialogar, así respondieron los diputados federales guindas a la exigencia de reponer los 927 millones de pesos que proyectaban quitarnos.

Al final quedó en alrededor de mil 100 millones de pesos. El despojó es del 17%.

Hacer lo que se les venga en gana es el complemento de este Gobierno de decepciones y traiciones. Con personas como Layda Sansores, que desperdicia su derecho de picaporte en Palacio Nacional, para convertirse en la gobernadora más zalamera conocida en la historia de México, en vez de gestionar recursos para el Estado, que admite “se encuentra en el último lugar de crecimiento económico, y que su industria no produce nada”.

Vaya cinismo, que acepta en cadena nacional su ineptitud. Qué desvergüenza, al convertir en halagos y lisonjas al Presidente de la República, lo que debieron ser reclamos y exigencias para que Campeche pueda detonar su potencial económico ancestral, desperdiciado por falta del impulso gubernamental. Otra traición más a su cuenta. Una mancha más a la jaguara.

Con gobernantes como Layda Sansores, o con autoridades emanadas de esta decepcionante 4T, poco podemos esperar los campechanos, y el anhelado desarrollo económico seguirá en espera de un (a) verdadero (a) líder (esa), con visión de estadista, proyectos y programas sustentados, y con dignidad y entereza blindadas del rastrerismo y la lambisconería.

Es lo mismo con los diputados morenistas locales y federales. Con la abyecta legisladora federal María Sierra Damián, que votó en contra de reponerle los mil 100 millones de pesos que le quitaban a Campeche, y con un timorato José Luis Flores Pacheco, que escondido y apanicado jamás subió a tribuna a tratar de impedir el despojo.

Ya los veremos a ambos regresar a pedir el voto. Es cierto, Sierra Damián cuenta con el visto bueno del cuarto piso para aspirar a la senaduría con la representación carmelita, pese a que no tiene nada que presumir. Cuando pudo defender a los campechanos, les clavó el puñal traicionero.

Con los diputados locales lo mismo. Simularon estar de acuerdo con la propuesta de las bancadas opositoras para exigir en la Cámara Federal que no nos recorten 927 millones de pesos proyectados originalmente. Acompañaron a los legisladores del PRI, MOCI, PAN e “independientes” a la Ciudad de México a reunirse con los coordinadores parlamentarios, a quienes plantearon las afectaciones por el recorte y presentaron alternativas de financiamiento.

A la hora de las discusiones en comisiones legislativas y el Pleno de la Cámara, se olvidaron de todo y se sometieron a los dictados de su jefe el Presidente, al que no se atreven a cambiarle ni una coma a sus iniciativas.

La burla al pueblo de Campeche, porque el despojo no ascenderá a 927 millones de pesos, sino a mil 100 millones, por tener gobernantes y representantes populares sumisos, abyectos, entregados y traidores. No les importa el pueblo, sino “hacer méritos” para ganarse más cargos públicos. Vergüenza total. Los veremos en las urnas.

¿IMPUNIDAD A LAS LEGISLADORAS VÁNDALAS?

No se necesita bola de cristal para adivinar que ninguna de las tres diputadas morenistas vándalas —Idali Sosa Huchín, Violeta Baños Rodríguez y Landy Velázquez May— van serán tocadas ni con el pétalo de un citatorio, tras los violentos sucesos protagonizados en el Palacio Legislativo, donde causaron destrozos y saquearon documentación contable y diversos objetos. Eso es lo que se aprecia con base hasta lo que ahora se ve.

Pese a las evidencias de que las tres azuzaron a la turba, encabezaron la irrupción violenta y participaron en el saqueo a las oficinas del Congreso, la Fiscalía General es omisa y cómplice al no ponerlas ante un juez de Control para que respondan por los hechos.

No es que el fiscal Renato Sales Heredia desconozca que en Campeche ningún servidor público —diputado, alcalde, regidor, gobernador, juez, magistrado, etcétera— cuenta con fuero constitucional desde octubre de 2016, o que esté ocupado por alguna de las candidaturas en disputa en los comicios del año venidero.

Nada tonto, no es que quiera en pago a su sumisión y rastrerismo ser senador, diputado federal, alcalde o presidente del Congreso. No. Es que simplemente espera instrucciones de la gobernadora Layda, para saber “cómo manejará el caso”.

Cierto, fueron consignados cinco presuntos cabecillas de la violencia a la 1:40 horas del pasado martes 31 de octubre, pero a las diputadas que acarrearon a porros y simpatizantes morenistas y que pagaron por sus servicios no les hicieron nada. Es más, pese a que las detuvieron en flagrancia, las liberaron enseguida.

Esos cinco operadores morenistas están en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén como “chivos expiatorios”. Tendrán que sacrificarse por sus jefas y jefes, y esperar unos días que el asunto se dirima por vía política, y que lo jurídico —o sea el Estado de Derecho— se haga a un lado, con tal de que los enemigos de la gobernadora Sansores escarmienten en carne propia, por sublevarse a sus caprichos.

Entre los consignados al Cereso están activistas y consejeros de Morena, como Cynthia Valenzuela, coordinadora distrital en Ciudad del Carmen; Alfredo Velázquez, sobrino de la diputada Landy Velázquez May, y Uzziel Madera, asistente de la diputada Violeta Baños Rodríguez. Además Enrique López Alvarado y Gloria Notario, dos de los cuatro consejeros nacionales de Morena del Municipio del Carmen, del grupo político de Alejandro Gómez Cazarín.

Los acusan de robo en pandilla, motín y lesiones, y se espera que en las próximas horas el presidente del Congreso, el diputado Antonio Jiménez Gutiérrez, se desista de las denuncias. Ya sin acusación, quedarán libres y regresarán a sus puestos.

La ley convertida en instrumento de represión y control político para mantener a raya a los adversarios, y perseguir con furia y rencor a periodistas y activistas políticos que insistan en señalar yerros, tropelías y corruptelas del Gobierno de Todos los Sansores.

El objetivo es tener agarrado de sus partes nobles al jarocho Gómez Cazarín si pretendiera guerrear con la gobernadora Sansores. En lo político, pertenece a un grupo relativamente poderoso, con ramificaciones que llegan al Comité Nacional de Morena, y que se asegura tiene consideraciones en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo.

La decisión de Gómez Cazarín de replegarse y aceptar el golpe es estratégica, para reposicionarse y esperar el momento de la venganza, que no se descarta sea personal contra quienes operaron en su contra, o política, si a alguno de esos enemigos lo postularan a un cargo de elección popular. De esta pugna aún saldrán fregadazos.

PROMOCIONES A LAURITA, ¿PARA QUÉ?

Desde hace por lo menos dos semanas, los asesores políticos —léase Seso Loco— de Laura Sansores San Román, presidenta estatal del DIF, iniciaron campaña en redes sociales para promocionarla y catapultarla con miras a los movimientos políticos en puerta. En el Facebook, por ejemplo, pagaron una publicación en que invitaron a sus usuarios a opinar de ella y calificar su trabajo. Sobra decir que el resultado fue desastroso.

Muy pocos la conocen, y quienes sí saben de ella fueron poco amables. La ubicó la mayoría como parte de la familia que ha saqueado a Campeche desde hace muchos años.

Tuvieron que usar bots y perfiles falsos del Seso Loco para tratar de recomponer ese viejo y usado barco para evitar que se hundiera. Pero el curioso ejercicio confirmó que Laurita —dedo chiquito de Layda Elena— ha tenido un pésimo e irrelevante desempeño al frente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Al igual que su hermana gobernadora, a Laurita le fascina estar lejos de Campeche. Total, tiene enquistada a su familia política, que le hace la chamba, porque delegó atribuciones y facultades para manejar al DIF a su antojo.

Para sus asesores políticos —léase otra vez Seso Loco— es urgente mejorar la percepción que de ella tienen. Sólo se le ha visto bailando el himno al Tren Maya en los Martes del Jaguar pero, por ejemplo, no encabezo ninguna acción para recaudar víveres y apoyos para damnificados del huracán Otis en Guerrero. Ni siquiera donó un pinche garrafón de agua.

Le sale más barato ir a todos los Municipios con la excusa de presentar un “informe” anual de actividades del DIF, que aprovechan las y los alcaldes para conocerla, y las presidentas de los DIF municipales para tomarse la foto, pues jamás ha encabezado giras. No trabajó ni por los grupos vulnerables.

Desde hace décadas el DIF maneja programas de nutrición, reparto de despensas, medicamentos, sillas de ruedas, etcétera, que vinieron a menos en la 4T campechana, y los operan subalternos de Laurita, que no es afecta ni al calor, ni al sudor.

La expresidenta del DIF Municipal en Campeche y actual diputada local, Mónica Fernández Montúfar, se mofó del derroche de Laurita con sus “informitos”, y sostuvo que ese dinero se debió utilizar para medicinas y estudios médicos que Morena no garantiza a la gente.

En lugar del tradicional evento en la capital, para sólo gastar en lo prioritario, encabezó 13 pese a la crisis económica. Yo no hubiera hecho ningún evento, y dedicame a solventar la asistencia social, que son medicinas y estudios médicos, señaló.

Hay que resaltar que lo que menos buscaron Laurita y sus asesores en esas ridículas giras fue la asistencia social. Intentaron inyectarle popularidad, ya que su hermana gobernadora contempla subirla al escenario político, pese a su escasa o nula capacidad, para que la suceda. Y es que dicen que lo mejor que ha hecho estos dos años es ese pasito del baile del jaguar, donde saca sus bien afiladas garras…

OÍDOS SORDOS ANTE RECLAMO



Lo que palparon los habitantes de Xpujil y comunidades rurales de Calakmul el antepasado viernes, cuando pretendían hablar con López Obrador y Sansores San Román, muestra que la mentira tarde o temprano queda al descubierto.

Que la lluvia de palabras recurrentes de honestidad, combate a la corrupción y primero los pobres se las lleva el viento cuando se enfrenta la realidad. Que llega el momento en que es imposible tapar tantos agujeros de indefinición, ineficiencia, falsedades, no robar, no traicionar, no mentir y promesas incumplidas.

Que la sociedad llega al hartazgo al darse cuenta de las engañifas. Así ocurre a lo largo y ancho del país. Las protestas se levantan como símbolo de incredulidad por lo prometido, la corrupción, el desaseo y la mentira.

Los calakmuleños fueron concretos. En una de sus pancartas se leía “Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo de Xpujil está harto de tanta corrupción en sus obras y seguimos sin agua y son tres”.

Otras expresaban “sin agua no hay vida, fuera corruptos e Xpujil dice basta, transparencia y cuentas claras”. Pero esas expresiones no merecieron ninguna explicación de López Obrador y Sansores San Román. Más aún. Además de ignorar a los inconformes, el personal de logística de ambos se negó a recibir las quejas por escrito.

Plantados frente a las instalaciones de la 25 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), donde López Obrador encabezó la evaluación de los avances del Tren Maya y del acueducto, se perdieron los gritos de diálogo de los calakmuleños.

Sansores San Román había llegado minutos antes a las instalaciones donde se desarrollaría el evento, en su lujosa Suburban, que el chofer aceleró cuanto observó la protesta, seguramente siguiendo instrucciones de la patrona. No hubo medición en los riesgos de atropellamiento. Había que alejarse de los inconformes.

Los manifestantes pretendían exponer lo que es denuncia generalizada en toda la ruta del Tren Maya. El pésimo estado de las calles, por el paso de volquetes, y que han ocasionado trágicos accidentes. Las recientes muertes de jóvenes por atropellamiento, uno de ellos estudiante del Colegio de Bachilleres, son ejemplos.

Es también común escuchar en las comunidades que además del mal estado de las calles y la necesidad de pavimentación, que es escaso el suministro de agua, o no hay; deficiencias del alumbrado público y que prevalecen corrupción, desatención y abusos.

Lo peor es que ninguna institución de gobierno se preocupa por atender los reclamos. Y tal circunstancia representa riesgos. La evidente muestra de que ese pueblo sabio y noble se cansó, son las protestas cada vez más frecuentes y la elevación del tono de voz.

Los trabajos del Tren Maya y el acueducto a Xpujil, a cargo de ingenieros del Ejército Mexicano, merecieron la denuncia. Sobreexplotan a los trabajadores, al obligarlos a laborar horas extras sin pago y firmar recibos de nómina con montos mayores a lo que reciben.

¿Y se acabó la corrupción? ¿Dónde quedaron los eslóganes de que primero los pobres y para los pobres lo mejor? ¿Por qué evadir a los protestantes? Seguro porque ni Layda Elena ni Andrés Manuel tienen explicaciones convincentes.

RENATO EN BUSCA DE PUESTO

Mientras el fiscal Renato Sales Heredia está absorto en su enésimo intento por conseguir una posición política, de representación popular, aumenta la cifra de ejecutados y otros delitos en la entidad, sin que exista una estrategia para contrarrestarla.

Su aspiración personal y la atención a la consigna lo tienen ocupado. No ha servido, y ahora menos sirve.

Para dar idea de la gravedad que va adquiriendo la criminalidad en el Estado, tenemos que octubre es el mes con mayor número de homicidios dolosos en lo que va de 2023, en el que van más de 50. Cerró con 12, de los cuales el 50 por ciento fueron asesinatos cometidos al estilo sicarial. Y noviembre se enfila probablemente a romper el récord.

Se iniciaron las ejecuciones precisamente el primero de noviembre, en Atasta, Carmen. El 2023 se enruta así a ser uno de los años más violentos. El 2022 cerró con 53 asesinatos al estilo sicarial, revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De enero a septiembre abrieron en la entidad 68 carpetas de investigación por homicidio calificado.

A estos se suman los 12 que se registraron en octubre, de acuerdo a los reportes policíacos al 911 y a los registros del personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche, por lo que de enero a octubre 80 personas fueron asesinadas dolosamente.

La ineficacia del fiscal Sales Heredia no tiene correctivo, y ahora, con la mirada puesta en su futuro político, la crisis delincuencial aumentará. El número de robos crece, y las mayores afectaciones están en casas particulares y escuelas. Las denuncias no llegan, porque los afectados saben que han perdido su patrimonio y no desean perder el tiempo.

De sus pretensiones, Sales Heredia no puede negarlas, porque precisamente es su dirigente estatal y delegado nacional de Movimiento Regeneración Nacional, Erick Reyes León, en que las confesó a un comunicador amigo.

“Nos salió chingón el amigo”, reveló el chilango, al sostener que el fiscal pretende ser candidato al Senado, también a la diputación federal o de a perdis legislador local, vía representación, para que no corra ningún riesgo de no alcanzar la posición, aunque condiciona a ser el pastor.

A Reyes León lo buscó Renato Sales Heredia para invitarlo a cenar, donde le comentó sus aspiraciones. Al anuncio de que lo inscribiría en las listas y la recomendación de que se lo platicara a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, repuso que se lo había comentado al término de una reunión de la Mesa de la Paz.

¿Cuál fue el resultado? ¿Sansores San Román le recomendó al fiscal buscar al chilango y plantearle sus aspiraciones? ¿Puede considerársele su inscripción en la boleta de la próxima jornada electoral? ¿En qué posición?

En cualquiera que fuere. La sociedad conoce a Renato y le ha negado la venia para que alcance sus sueños. Ha aspirado desde la gubernatura hasta la alcaldía, y en ninguna ha obtenido éxito. Es más, no ha logrado ni ser regidor. Sería un excelente candidato a la derrota. Se le puede anticipar desde hoy sin riesgo de error.

