FEMINICIDIO EN CANDELARIA: HALLAN SIN VIDA A UNA MUJER EN LA COLONIA ACALÁN

La noche del sábado fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en la calle 31 por 2-F, en la colonia Acalán, en la cabecera municipal de Candelaria.

El hallazgo ocurrió en un paraje solitario, cerca de donde anteriormente se encontraba una base militar, en una zona con poca presencia de personas durante las noches.

De acuerdo con información preliminar, la víctima sería una joven identificada como Itzel G. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre las circunstancias de su muerte ni sobre posibles personas responsables.