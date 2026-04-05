EN CAMPECHE NO HABRÁ PARO TRANSPORTISTA ESTE LUNES, ACLARA JESÚS SOLÍS; “BLOQUEOS SERÁN EN ESTADOS DEL NORTE”

Aunque en varios Estados del país se prevé un paro de transportistas para este lunes 6 de abril, en Ciudad del Carmen no habrá participación de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac), confirmó su delegado Jesús Fernando Solís Montáñez.

El representante del sector explicó que la movilización ha sido convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y responde a problemáticas específicas de regiones del centro y norte del país, principalmente relacionadas con inconformidades de transportistas y productores agrícolas por los bajos precios en la comercialización de sus cosechas.

Detalló que los bloqueos están contemplados en Estados como Puebla, Estado de México y Querétaro, sin que exista convocatoria para el sureste, por lo que en Campeche las actividades del transporte continuarán de manera normal.

No obstante, advirtió que este tipo de manifestaciones puede generar repercusiones indirectas, sobre todo en el suministro de mercancías, la movilidad del transporte de carga y el turismo, especialmente en temporada vacacional.

Asimismo, Solís Montáñez señaló que las organizaciones involucradas ya están en diálogo con autoridades federales para buscar acuerdos que eviten el cierre de carreteras.