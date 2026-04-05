PERIODISTA CAMPECHANO JORGE GONZÁLEZ PARTICIPARÁ EN CUMBRE MUNDIAL POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA

El periodista Jorge Luis González Valdez participará en la Segunda Cumbre Mundial de la Voz, que se llevará a cabo del 16 al 18 de abril de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. Reconocido como decano del periodismo en Campeche y el sur del país, ha sido director general del diario Tribuna de Campeche, además de integrarse a diversos espacios informativos en plataformas digitales y redes sociales.

Con una amplia trayectoria, González Valdez también ha destacado por su papel en la defensa de la libertad de expresión, al enfrentar procesos judiciales derivados de su labor periodística en Campeche. Su presencia en este encuentro internacional aportará experiencia y análisis en torno a los desafíos actuales del periodismo, así como su compromiso con el ejercicio responsable de la comunicación.

La cumbre reunirá a periodistas, locutores y comunicadores de distintos países, con el objetivo de fomentar el diálogo y el intercambio de ideas en torno al papel de la voz en la sociedad. El evento se realiza en el marco del décimo aniversario de la Agencia de Prensa Mundial APM y cuenta con el respaldo de diversas organizaciones nacionales e internacionales del ámbito periodístico.