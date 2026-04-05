“AMADO NERVO” ¡EL POETA DE AMÉRICA! | Por: Locutor y Cronista René Narváez Lozada “La voz de México”

* La mayoría de poetas por alguna extraña razón ocupaban siempre un seudónimo

Amado Nervo es el seudónimo del poeta de América, uno de los poetas mas romanticos de fines del siglo XIX y XX que han existido en el mundo su verdadero nombre es Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz. Fue dentro de la diplomacia mexicana representante de nuestro país en España, argentina, y Uruguay donde fallece finalmente en el año de 1919.

No siempre puede uno escribir con la alegría de que al hacerlo te llenes de gratos recuerdos, noches completas y veladas familiares donde escuche desde niño a mi Madrecita hermosa Doña Alma del Carmen Lozada Gaspar quién era una poeta empírica repetir y declamar una y otra vez las poesías de los grandes poetas del mundo Pablo Neruda, Ruben Darío con su poema “Los motivos del Lobo”, Manuel Bernal con sus declamaciones de los poema ¿Por qué? Me quite del vicio, La chacha Micaela y desde luego El seminarista de los ojos negros, Gustavo Adolfo Becquer, Federico García Lorca, Mario Benedetti, Gabriela Mistral, Juan Ramon Jimenez, desde luego Nezahualcoyotl y su poema “Mi hermano el hombre” con su canto del Cenzontle y entre ellos nada menos que a “Amado Nervo” y su filosófico y profundo poema de reflexión “En paz” wuau que delicia recordar esos bellos momentos

El ser humano con el tiempo olvida a las grandes personas y espero que este 24 de Mayo del 2026 a muchos no se les olvide recordar a este gran mexicano que en el mundo de la poesía y de la diplomacia hiciera una prolífica carrera, donde demostró la cultura mexicana e hizo con sus poemas que trascendiera nuestro país…

Amado Nervo si ustedes no lo saben., nació en 1870 en el Estado de Nayarit dentro de la República mexicana y fue un estudiante seminarista que aprendió el arte de las letras y la poesía a su paso por el seminario de Zamóra en el estado de Michoacán, su formación eclesiástica le dio a su personalidad un toque de misticismo y de espiritualidad, fue escritor de varias revistas y del Diario “El imparcial”

Su encuentro con el amor se dio en Paris con la mujer de su vida Ana Cecilia Luisa Daillez con quién vivió 10 años y el repentino fallecimiento de ella provoco en el que el manantial de ternura y amor que existía en su ser se desbordara en poemas como su colección de “La amada inmóvil” estos poemas eran de tanta intimidad para el que no fue conocido sino hasta después de su muerte, su lirica y prosa exquisitas manejadas de manera caprichosa demuestran su sensibilidad, talento natural y su inspiración misma que le ofrezco a usted en este pequeño homenaje que le hago…

Recordado que gracias a el pase velada maravillosas con mi hermosa madre que hoy como el seguramente están en la presencia de Dios comentando alguno de sus poemas.

En Paz

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,

porque nunca me diste ni esperanza fallida,

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;

porque veo al final de mi rudo camino

que yo fui el arquitecto de mi propio destino;

que si extraje la miel o la hiel de las cosas,

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:

cuando planté rosales, coseché siempre rosas.

…Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:

¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!

Hallé sin duda largas noches de mis penas;

mas no me prometiste tú sólo noches buenas;

y en cambio tuve algunas santamente serenas…

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!