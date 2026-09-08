martes, septiembre 8, 2026
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CIERRE DE NEGOCIOS Y PÉRDIDA DE EMPLEOS AGRAVAN CRISIS ECONÓMICA: JUAN MEX

-Canaco construye red de apoyo desde los Municipios para enfrentarla

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Juan Pablo Mex Salazar, destacó que la situación económica es un tema que afecta a muchos a nivel nacional, sin embargo, Campeche, por ser un Estado pequeño, se ve más afectado por el cierre de negocios y la pérdida de empleos.

Coincidió con las declaraciones del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Campeche, Alejandro Risueño, al destacar que se debe tomar en cuenta a los empresarios, y reiteró la disposición de las empresas locales de trabajar de la mano con el Gobierno, para crear estrategias que permitan enfrentar la adversidad económica.

En cuanto a los cierres de negocios anunciados en redes sociales en los últimos días, Mex Salazar dijo que no son afiliados de la Canaco, pero aseguró que han estado tratando de añadir a más integrantes a la cámara desde los Municipios, para crear una red de apoyo para salir juntos de esta crisis.

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