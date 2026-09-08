INTENTA REBASAR POR LA DERECHA Y CHOCA CONTRA AUTOBÚS EN EL ACCESO DEL ADO

San Francisco de Campeche.- Un percance vial se registró en la zona de ingreso de autobuses del ADO, sobre la avenida Patricio Trueba, donde un camión de transporte privado y un vehículo particular chocaron.

El accidente se habría originado luego de una maniobra imprudente por parte del conductor del vehículo blanco, quien intentó rebasar por la derecha al autobús cuando este ingresaba a su estacionamiento.

Pese a lo aparatoso de los daños, no hubo reporte de personas lesionadas. El percance afectó el flujo vehicular, provocó embotellamiento y derivó en el cierre de la avenida mientras agentes estatales tomaban conocimiento.