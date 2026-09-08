LOCALIZAN A HOMBRE GRAVEMENTE HERIDO TRAS PRESUNTO ATAQUE CON ARMA BLANCA

CALKINÍ.- Un hombre fue localizado gravemente herido y cubierto de sangre sobre la vía pública, luego de que presuntamente fuera víctima de un ataque con arma blanca en la periferia de la cabecera municipal.

El hecho ocurrió sobre la calle 20 de la avenida “Cal-Kin”, a pocos metros del Arco Maya, donde habitantes de la zona se percataron de la presencia del sujeto, quien presentaba heridas severas y abundante sangrado en el rostro y el costado izquierdo del pecho. Tras el reporte de los vecinos, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Calkiní acudieron al sitio y activaron los protocolos de auxilio y seguridad.

El lesionado fue trasladado por los propios agentes al Hospital IMSS-Bienestar de la cabecera municipal para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud ni sobre la identidad de la persona o personas responsables del ataque.