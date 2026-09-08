PESCADOR ES ALCANZADO POR UN RAYO Y PIERDE LA VIDA 

CHAMPOTÓN.- Un pescador identificado con las iniciales J.M.L., conocido como “Shula la Hormiga”, perdió la vida luego de ser alcanzado por un rayo mientras se encontraba en una zona de atracadero a orillas del puerto de Champotón.

El hecho ocurrió durante la tarde, en medio de una fuerte lluvia acompañada de actividad eléctrica. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba amarrando su lancha cuando fue alcanzado por la descarga eléctrica.

Tras el impacto, quedó gravemente lesionado, aunque todavía presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital de Champotón para recibir atención médica. Pese a los esfuerzos del personal médico, posteriormente se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones provocadas por el rayo.