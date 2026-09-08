martes, septiembre 8, 2026
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“LLEVO 75 DÍAS DE CAMPAÑA”, PRESUME ARMANDO AYALA; ¿Y EL INE?

El senador morenista con licencia Armando Ayala, quien busca la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California, presumió llevar 75 días de campaña y mantener recorridos por distintos puntos del estado, sin embargo, el proceso electoral aún no inicia formalmente.

Mientras Ayala mantiene su presencia política en territorio bajacaliforniano, surge la pregunta sobre el papel que tendrá el Instituto Nacional Electoral (INE) ante este tipo de actividades previas al arranque oficial de la contienda.

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