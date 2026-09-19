CARMEN: APAGONES Y VOLTAJES INESTABLES OBLIGAN A LA CFE A ESCUCHAR A ISLAAGUADA

Ante los constantes apagones y variaciones en el voltaje que han derivado en numerosas quejas y reclamos de habitantes de Isla Aguada, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló ayer una mesa de atención directa a los usuarios de esa comunidad.

El módulo fue colocado en la cancha deportiva ubicada sobre el malecón de esa villa, donde personal de la empresa recibió reportes y atendió inconformidades.

Además, los usuarios pudieron resolver dudas, hacer aclaraciones y recibir orientación sobre trámites, incluida la contratación del servicio.

La instalación de esta mesa de atención se dio luego de las recurrentes inconformidades de habitantes por las interrupciones y variaciones en el suministro eléctrico, en diferentes sectores de la comunidad.