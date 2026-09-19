GOBIERNO DE LAYDA ES DE CAPRICHOS, INSEGURIDAD Y ECONOMÍA HACIA EL PRECIPICIO: NELSON GALLARDO

A 11 meses de que concluya el sexenio, el integrante del grupo Ciudadanos por Campeche, Nelson Danilo Gallardo Ordóñez, afirmó que el de Layda Sansores es un Gobierno de caprichos que saca ideas sin consultar a la ciudadanía, y llamó a los campechanos a rescatar la entidad y no quedarse callados, porque vamos hacia el precipicio.

Quienes no han vivido en Campeche ni conocen a los campechanos, aunque intenten hablar palabras en maya no pueden identificarse con la ciudadanía, subrayó, y lamentó: “No nos ha ayudado este Gobierno”.

Como parte de su convocatoria, adelantó que el grupo prepara un pronunciamiento para invitar a dirigentes de partido, personajes de la política campechana y aspirantes a candidatos, para advertirles que el partido que sea será vigilado para rescatar a Campeche.

Gallardo Ordóñez criticó lo que consideró prioridades equivocadas del Gobierno, y mencionó el caso del mercado “Sáinz de Baranda”, con 60 años de antigüedad y sin atención, frente a la construcción de un teatro. “Hay 5 teatros y un mercado que tiene 60 años de construido, entonces, ¿qué es más urgente? No hay que ser brillante ni inteligente, sino simplemente tener sentido común”, apuntó.

De lo que se perdió con Layda Sansores, mencionó el abandono del patrimonio de la ciudad capital. “Campeche es una ciudad bellísima. En ciudades como Berlín, lo que destruyeron en la Segunda Guerra Mundial lo reconstruyeron igual que en su origen, pero aquí no. Vemos los templos, la catedral, abandonados, y las fuentes danzarinas también”, criticó.

De la inseguridad, Gallardo Ordónez afirmó: “No nos queremos acostumbrar a las 3jecuc¡ones”, y recordó que antes en Campeche había uno al año, pero hay hechos v¡ol3ntos en colonias, Carmen y Sabancuy.

En materia económica, advirtió que Campeche se va a convertir en una ciudad de viejos, pues los jóvenes egresados no encuentran empleo, y cuestionó el cierre de maquiladoras y la entrega de obra y vivienda a empresas foráneas, pues no dejan beneficio local. “Si no se ponen la pila, no habrá desarrollo, porque estamos yendo al precipicio”, alertó.