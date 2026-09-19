GOBIERNO DE LAYDA SANSORES ES DECADENTE Y DISFUNCIONAL: PAUL ARCE; “VA MUY MAL LA GOBERNABILIDAD”

-No ha sacado resultados en seguridad, economía, salud y educación, resume

Al resaltar que el Gobierno del Estado debe centrarse en llevar la gobernabilidad en lo que le queda de su periodo, pues va muy mal, el dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Paul Arce Ontiveros, resumió que la Administración encabezada por Layda Sansores es decadente y disfuncional que no da resultados, de ahí las quejas de la gente en todos lados.

Lamentablemente, añadió, el Gobierno Estatal no ha podido sacar a flote las necesidades de la población en aspectos como la seguridad, desarrollo económico, salud y educación.

Paul Arce dijo también que lejos de que el Gobierno se centre en criticar al Ayuntamiento y sus acciones en bacheo, debería recordar que conoce a detalle las afectaciones por los atrasos en la entrega del material para esa labor que ha tenido el Municipio por parte de Pemex, quien al no enviarlo merma los servicios municipales.

No es una justificación, y la misma alcaldesa ha reconocido su interés en resolverlo para dar atención a las peticiones de la gente en materia de bacheo, y no se está negando que exista el problema, sino que se buscará la manera de solucionarlo para darle resultados a los ciudadanos.