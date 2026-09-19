“¡LA ECONOMÍA NO ESTÁ BIEN!”; NÓMINA “ASFIXIA” A EMPRESAS Y AFECTA GENERACIÓN DE EMPLEOS: MARTHA REYES

El sector empresarial de Campeche enfrenta una creciente presión por el costo de la nómina, pues mantener a un trabajador representa una fuerte carga por su salario y prestaciones, advirtió Martha Reyes Aldama, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche, y confirmó que la economía no está bien.

La dirigente empresarial señaló que, aunque se trata de trabajadores que perciben incluso el salario mínimo, al sumar las obligaciones patronales el costo real para las empresas se incrementa de manera considerable.

Ante este escenario, planteó que uno de los sectores que puede convertirse en un detonante económico es la construcción de vivienda, particularmente mediante esquemas que faciliten el desarrollo de vivienda de bajo costo.

Reyes Aldama explicó que impulsar la construcción no solamente genera empleos directos, sino activa una amplia cadena de actividades relacionadas con proveedores, materiales, transporte, servicios y otros sectores.

Por ello, llamó a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, a trabajar de manera coordinada y facilitar los trámites para quienes pretendan invertir en Campeche.

La presidenta del CCE consideró que la recuperación económica requiere acciones concretas y coordinadas entre la iniciativa privada y los tres niveles de Gobierno, para reducir obstáculos, atraer inversiones y recuperar la generación de empleos en Campeche.