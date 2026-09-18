OPINIÓN: PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, EL GUARDIÁN DE LA CORRUPCIÓN LAYDISTA | Por: Guillermo del Jesús Padilla Sierra

#Paseíllo

Layda Sansores llegó al poder con la promesa de vengar a Campeche. Y lo cumplió: vengó a Campeche de los campechanos. En cuatro años no hizo una sola obra que no fuera de relumbrón. No hay un hospital nuevo, no hay una carretera nueva, no hay una universidad nueva. Prometió un Museo de la Corrupción en la casa de Alejandro Moreno y la casa sigue siendo de Alito, un Martes del Jaguar que nadie ve, y un estado que todos abandonan. Lo que no hizo es más grande que lo que hizo.

No hizo seguridad. Cuando entró, Campeche era el estado más seguro del país. Hoy es noticia nacional por levantones en Xpujil, ejecutados en Ciudad del Carmen y cobro de piso en Escárcega. Instaló el C5 que prometió, pero solo sirve para espiar a sus imaginarios enemigos, nunca profesionalizó a la policía, y lo único que hizo con la Secretaría de Seguridad fue convertirla en su guardia pretoriana para espiar periodistas.

No hizo salud ni economía. El sistema de salud colapsado, sin médicos ni medicinas, mientras su nómina de Comunicación Social pasó de 30 a 90 millones para pagarse su show de los martes. Prometió que Pemex regresaría y Carmen volvería a brillar, Pemex se fue más lejos y Carmen tiene 40% de locales cerrados. No atrajo una sola empresa en cuatro años. No hizo el puerto, no hizo el Tren Ligero, no hizo el agroparque.

No hizo gobierno. Gobernó por Zoom desde la CDMX, con foráneos que no distinguen Calkiní de Candelaria. Dejó un Morena roto, con su sobrino huyendo al PT y con un estado que ya no le cree.

Y por eso necesita a Pablo. Layda sabe que no puede tapar todo lo que no hizo, y todo lo que sí hizo mal. Sabe que vienen las auditorías, que viene la revisión de los contratos de sus amigos, de las casas en la Ciudad de México, de los 90 millones del Jaguar, de los terrenos de Seybaplaya. Cree que si impone a Pablo Gutiérrez Lazarus, Pablo le va a cuidar la espalda. Que le va a respaldar todas sus corruptelas, que le va a guardar el cajón, que no va a abrir los expedientes. No busca un sucesor, busca un cómplice. Y no busca un gobernador, busca impunidad.