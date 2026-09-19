sábado, septiembre 19, 2026
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¡AL BORDE DEL ABISMO!; CARGA TRIBUTARIA Y FALTA DE TURISTAS DESATAN LA “TORMENTA PERFECTA” CONTRA LOS EMPRESARIOS: SALIM ABRAHAM

San Francisco de Campeche.- Si bien el incremento al salario mínimo logró tener un beneficio en las familias a nivel nacional, no les fue igual a las empresas por los costos adicionales que esta medida les generó, lo que aunado a la falta de turistas da lugar a una combinación peligrosa para los empresarios, advirtió el diputado priísta Jorge Salim Abraham Quijano, e ironizó: “Es la tormenta perfecta”.

A las cargas tributarias, continuó, se suman alzas como la de materias primas, ante lo cual muchos empresarios, incluso del sector turístico, han alzado la voz para dar a conocer la situación complicada que padecen actualmente y lo costoso que es tener a un trabajador con todas las prestaciones de ley.

Abraham Quijano dijo que adicional a sus responsabilidades como patrones, los propietarios también deben lidiar con impuestos estatales como el 2 por ciento sobre Nómina y gastos operativos, a lo que se agrega la falta de visitantes o turistas.

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