SHEINBAUM PIDE RESULTADOS DEL DECOMISO HISTÓRICO DE 59 MILLONES DE LITROS DE COMBUSTIBLE EN GUANAJUATO, Y ERNESTINA DICE QUE ESPERA DARLOS MUY PRONTO
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que habló con la fiscal Ernestina Godoy sobre el aseguramiento histórico de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, y que la funcionaria le aseguró que las investigaciones están muy avanzadas y espera dar a conocer los resultados muy pronto.
La mandataria federal expresó que, sobre este hecho, le preguntó a Ernestina Godoy qué tan avanzadas están las investigaciones, de dónde provenía el combustible y a qué gasolinerías se distribuía, pues no sólo se trata del aseguramiento del lugar, sino de conocer quién estaba detrás del negocio. “Queremos las detenciones de los que lo robaban o ingresaban de manera ilegal”, señaló.
En sus redes sociales, la internauta identificada como Avi resaltó: “Una operación capaz de mover y almacenar 59 millones de litros no se monta sola. Ahora falta lo verdaderamente importante: nombres, responsables y detenciones”.