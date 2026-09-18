ANTE LA CRISIS QUE “ASFIXIA”, LA COPARMEX PROPONE A DIPUTADOS Y EMPRESARIOS UN COMITÉ TÉCNICO QUE DEFINA EL PAQUETE ECONÓMICO 2027

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Campeche, Alejandro Risueño Rivas, convocó a diputados y empresarios a conformar un comité técnico, donde también participe la sociedad civil organizada, para aportar en la definición del paquete económico que vaya acorde con las necesidades actuales, y para poder darle la vuelta a la crisis económica que sufrimos.

Expresó: “Ya que estamos en vísperas de la presentación y discusión del paquete económico del 2027, en Coparmex consideramos necesario conformar un comité técnico con nosotros como sindicato patronal, más organismos de representación empresarial y otros ciudadanos que aporten conocimiento técnico y de causa, sobre las propuestas de la Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos, de todas las reformas a la Miscelánea Fiscal y demás documentos de disciplina financiera”.

Risueño Rivas resaltó que se vive una falta de circulante en el Estado, lo cual también es pérdida de empleos o gente que se queda sin una oportunidad laboral para sostener a sus familias, de ahí la urgencia de actuar.

Hemos escuchado que cada vez más empresarios hacen eco de lo que nosotros como Coparmex hemos venido advirtiendo, como cada vez son más los que ante la situación tan asfixiante, los problemas y lo difícil que ya es sostener sus emprendimientos, se han visto en la necesidad de tener que decirlo de manera abierta, alzar la voz y comentar la necesidad de tomar acciones muy específicas para que nos ayuden a darle un vuelco a esta situación que vivimos, remarcó.

El dirigente empresarial hizo un llamado al Poder Legislativo del Estado, particularmente al diputado presidente de la Junta de Gobierno, a la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y a los diputados que son parte o que son presidentes de las comisiones respectivas en cuanto a todo lo que es el tema del paquete económico, para sumarse a este esfuerzo ciudadano y ser parte de este cambio que queremos hacer para dar pie a un mejor desarrollo económico para nuestro Estado.