CAMPECHE ACUMULA MÁS DE 5 MIL CASOS DE CONJUNTIVITIS EN ESTE 2026, Y REBASA POR 459 AL AÑO PASADO

De acuerdo con los datos de vigilancia epidemiológica, con “corte” a la semana correspondiente al registro mostrado, Campeche acumula en lo que va de este año 5 mil 238 casos de conjuntivitis, de los cuales 2 mil 418 corresponden a hombres y 2 mil 820 a mujeres.

En el último registro semanal que contempla hasta el 14 de septiembre, la entidad reportó 142 nuevos casos.

Mientras tanto, el año pasado registró 4 mil 779 casos, con lo cual el 2026 contabiliza 459 casos más para un incremento aproximado de 9.6 por ciento.