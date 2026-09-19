sábado, septiembre 19, 2026
Lo último:
LocalesNoticias

CAMPECHE ACUMULA MÁS DE 5 MIL CASOS DE CONJUNTIVITIS EN ESTE 2026, Y REBASA POR 459 AL AÑO PASADO

De acuerdo con los datos de vigilancia epidemiológica, con “corte” a la semana correspondiente al registro mostrado, Campeche acumula en lo que va de este año 5 mil 238 casos de conjuntivitis, de los cuales 2 mil 418 corresponden a hombres y 2 mil 820 a mujeres.

En el último registro semanal que contempla hasta el 14 de septiembre, la entidad reportó 142 nuevos casos.

Mientras tanto, el año pasado registró 4 mil 779 casos, con lo cual el 2026 contabiliza 459 casos más para un incremento aproximado de 9.6 por ciento.

También te puede gustar

Urge Fiscal Anticorrupción para aclarar videos de morenistas

MORENA TIENE SECUESTRADO AL PAN EN CAMPECHE Y EL TRIBUNAL ELECTORAL ESTÁ AL SERVICIO DE LAYDA: NELLY MÁRQUEZ

EL SINDICATO YA NO TIENE INFLUENCIA EN LA ENTREGA DE CONCESIONES: IÑIGO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *