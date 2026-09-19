ESCÁRCEGA: MOTOCICLISTA QUEDA HERIDO DE GRAVEDAD TRAS CHOCAR CONTRA CAMIONETA

Escárcega.- Un fuerte accidente de tránsito se registró sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, en el cruce con la calle 57, donde un motociclista resultó gravemente lesionado tras impactarse contra una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el motociclista circulaba a exceso de velocidad cuando la camioneta intentaba cruzar la calle.

Por el fuerte impacto, el motociclista sufrió lesiones de consideración, por lo que fue atendido en el lugar por personal del SAMU y trasladado al Hospital IMSS-Bienestar para recibir atención médica.

Autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizarán las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.