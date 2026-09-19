ESCÁRCEGA: “MI HIJO SE ESTÁ MURIENDO EN EL HOSPITAL MIENTRAS LOS RESPONSABLES SIGUEN LIBRES”: MAMÁ DEL MENOR DEL CBTA 62

-La Vicefiscalía no actúa bajo el argumento de que son días inhábiles y que necesita reunir más pruebas, recrimina

Ingrid Cob Vargas, mamá del estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 62 que resultó lesionado en el problema suscitado en las afueras de ese colegio, confirmó que el menor está hospitalizado y delicado de salud, pues aunque en un principio consideraron que no era grave, los médicos revelaron que una de las heridas le atravesó un pulmón. “Estamos en un momento crítico”, lamentó.

Enojada, criticó a la Vicefiscalía General de Justicia del Estado por no actuar mientras los responsables están libres y su hijo muriend0 en el hospital.

Nos han dicho, detalló, que son días inhábiles y porque tienen que reunir más pruebas, pero la verdad es que mientras mi hijo esté hospitalizado las personas involucradas en el hecho y el presunto responsable siguen en libertad.

Mi hijo puede confirmar quién lo lesionó, pero no sé qué tantas pruebas necesitan las autoridades para que se pongan a trabajar, recriminó Ingrid Cob.