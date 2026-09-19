CIRCULA EN REDES: ESTAFAN A ABUELITOS EN BANCO DE BIENESTAR DE ESCÁRCEGA, DENUNCIAN

-Tras auxiliarlos, un varón les cambia las tarjetas para cobrar el siguiente bimestre

Un hombre ajeno al banco de Bienestar de Escárcega se dedica a estafar a adultos mayores, de quienes se aprovecha por no saber utilizar el cajeo automático, de acuerdo con una denuncia en redes sociales de la nieta de una víctima.

El sujeto, explica la denunciante, es de complexión robusta y siempre carga una mochila en la espalda, está “al pendiente” para ayudar a los abuelitos, pero así comete la estafa.

Les dice que los ayudará a sacar su dinero del cajero, pero luego cambia las tarjetas, detalló, y refirió que en el cobro de hace 2 meses varios adultos mayores fueron estafados y curiosamente el mismo sujeto los ayudó, pues al ir a cobrar su último pago se percataron que no eran sus plásticos, al verificar detectaron que su dinero había sido retirado en otro lugar.

Ante esa situación, algunos de los afectados exigieron la intervención de las autoridades y la reposición del dinero, pues para muchas personas de la tercera edad es su único ingreso económico.