BLOQUEAN CARRETERA FEDERAL ANTE PÉSIMO SERVICIO DE LA CFE; DESDE AYER NO TIENEN LUZ EN LA COLONIA LA CARMELITA

-NO NOS QUITAREMOS HASTA QUE HAYA SUMINISTRO, ADVIERTEN

Seybaplaya.- Hartos de las fallas en el suministro eléctrico que padecen desde ayer jueves, vecinos de la colonia La Carmelita mantienen bloqueada, desde hace casi una hora, la carretera federal Seybaplaya-Campeche, de donde advirtieron que no se retirarán hasta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restablezca el servicio.

El malestar escaló hasta la Presidencia Municipal, donde solicitaron infructuosamente una audiencia con la alcaldesa Magdalena Jiménez Pacheco.

En la zona del bloqueo hay elementos de la Policía Estatal asignados al municipio seybano.