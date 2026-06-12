AGENTE POLICIACO RECIBE DISPARO ACCIDENTAL DE UN COMPAÑERO EN INSTALACIONES DE LA SPSC; ESTÁ HOSPITALIZADO Y ESTABLE

Ciudad del Carmen,- Dentro del destacamento de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), un agente fue herido de manera accidental por un compañero que revisaba su arma de cargo, tras lo cual recibió atención médica y fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud se reporta estable.

Información preliminar indica que el lesionado fue trasladado en la misma patrulla al nosocomio, mientras el boletín policiaco señala que llamaron a los servicios de emergencia.

El genízaro involucrado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, para las investigaciones pertinentes y el deslinde de responsabilidades.