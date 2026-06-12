SECCIÓN SINDICAL 47 EMPLAZA A HUELGA A PEMEX PARA REVISAR ACUERDO SALARIAL 2026 Y MALA ATENCIÓN MÉDICA

Integrantes de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) aprobaron por mayoría de votos el Pliego de Peticiones de la Revisión Salarial 2026, el Movimiento de Huelga y la integración del comité respectivo, con lo cual inició el proceso de emplazamiento a huelga contra Petróleos Mexicanos (Pemex).

La decisión fue tomada durante una Asamblea General Extraordinaria encabezada por el secretario general del Comité Ejecutivo General del STPRM, Luis Ricardo Aldana Prieto; el secretario del Trabajo, Víctor Matías Hernández Colunga, y el secretario general de la Sección 47, José Antonio Toledo González.

Así, la Sección 47 se convirtió en la décimo sexta sección sindical del país en respaldar el pliego petitorio que será presentado a Pemex, una vez que las 36 secciones del sindicato concluyan el mismo procedimiento interno.

Según el calendario sindical, las negociaciones deberán concluir antes del 31 de julio, para que los acuerdos salariales entren en vigor desde el 1 de agosto próximo.

Aldana Prieto señaló que la organización sindical inicia una nueva etapa en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores petroleros, afirmó que existen problemáticas que deben ser corregidas de manera inmediata, y acusó a Pemex de no cumplir diversas disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo, lo que no se puede seguir permitiendo.

Uno de los temas que generó mayor preocupación durante la asamblea fue el relacionado con los servicios médicos que reciben los petroleros y sus familias, caracterizados por retrasos en consultas especializadas, largas listas de espera para tratamientos médicos y dificultades para acceder a procedimientos prioritarios, sobre todo de alta especialidad, lo que obliga a muchas familias a solventar gastos que deberían ser cubiertos por la empresa.