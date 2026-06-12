LLEGÓ EL SEGUNDO AVIÓN CON UNAS 125 PERSONAS INDOCUMENTADAS DEPORTADAS POR TRUMP

Alrededor de 125 personas deportadas, entre ellas menores de edad, de los Estados Unidos, llegaron hoy al Aeropuerto Internacional “Ing. Alberto Acuña Ongay” de Campeche, donde recibirán servicio de valoración médica, apoyos y recursos para retornar a sus lugares de origen.

El recibimiento estuvo a cargo de personal del Instituto Nacional de Migración (INM), y es la segunda aeronave que aterriza en suelo campechano con personas expulsadas de territorio norteamericano.

Los deportados fueron asegurados por la Administración de Donald Trump como parte de su campaña contra indocumentados.