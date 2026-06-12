EL GOBIERNO DE LAYDA NO HA ENTREGADO ALREDEDOR DE $1 MILLÓN 400 MIL DEL APOYO POR VEDA Y BAJA CAPTURA, DENUNCIAN RIBEREÑOS

-“Llevamos 9 días de espera pese a que la gobernadora sabe de la crisis del sector, y hemos empeñado hasta lo que no teníamos que empeñar”

Champotón.- Integrantes de la agrupación Pescadores de la Bahía Champotón denuncian que han pasado 9 días y no han recibido sus pagos del programa de Veda y Baja Captura del Gobierno de Layda Sansores, a través del Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche (Inpesca), en sus cuentas bancarias, luego de que la gobernadora vino “a tirar su terapia intensiva”.

Víctor Aguilar informó que unos 60 ribereños de la agrupación Pescadores de la Bahía no han recibido sus recursos -lo que equivale a 240 mil pesos-, y en todo el Municipio son entre 300 y 400 en la misma situación, lo que representa alrededor de 1 millón 400 mil pesos.

Aseveró que la gobernadora Layda Sansores sabe de la crisis que padece el sector pesquero y de la necesidad que sus integrantes tienen por obtener ese recurso, a lo que se suma la inactividad por las adversidades climatológicas, ante lo cual los afectados “han empeñado hasta lo que no tenían que empeñar para sobrevivir”.

No sabemos si el problema es el banco o el Inpesca que no ha hecho los depósitos, se quejó, y reveló que les aseguraron que antier verían reflejado el recurso, pero hasta hoy no les han depositado.