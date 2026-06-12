SE ROBAN AUTO EN PLENO CENTRO DE LA CAPITAL CAMPECHANA; ¿Y LA SEGURIDAD QUE PRESUMEN LAYDA Y MARCELA?

Mientras la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz, no se cansa de repetir que Campeche es seguro y ayer incluso anunció, junto con la gobernadora Layda Sansores, que reforzarían la vigilancia las 24 horas del día por el Mundial de Fútbol, anoche le robaron el auto a una mujer en el Centro Histórico.

Cabe señalar que un ciudadano vio que el ladrón entró al vehículo, arrancó y se retiró sin contratiempos, por lo cual pensó que se trataba del esposo de la conductora, quien explicó que la unidad motriz es de color azul y que estéticamente sólo el de ella y una más son parecidas en la entidad.

Tras el reporte llegaron policías estatales, para iniciar con las indagatorias y desplegar sin éxito un operativo de búsqueda en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de ningún sospechoso ni la recuperación del automotor, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para reportar al número de emergencias cualquier información que ayude a dar con el paradero del vehículo.

Video: Sthefania Reyes.