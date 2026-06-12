viernes, junio 12, 2026
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ALCALDÍA CONTIENEN RIESGO DE INUNDACIONES EN IMÍ III CON NUEVO CANAL DE DESAGÜE

La Alcaldía de Campeche comenzó trabajos para facilitar el desalojo del agua y reducir posibles afectaciones a viviendas y calles en la comunidad de Imí lll, durante la temporada de lluvias.

Las labores consisten en la apertura de un desagüe pluvial mediante el uso de maquinaria pesada, con el objetivo de evitar que el agua permanezca estancada en una de las zonas más vulnerables de la localidad cuando se registran precipitaciones intensas.

Vecinos habían solicitado la atención de este punto debido a que cada año las lluvias provocan acumulaciones de agua que dificultan el tránsito y generan preocupación por daños al patrimonio de las familias.

La obra forma parte de las acciones preventivas implementadas durante la temporada de lluvias, periodo en el que se intensifican los trabajos de limpieza y adecuación de sistemas de drenaje en distintas comunidades del municipio.

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