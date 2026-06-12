“QUÉ CURIOSO CONCEPTO DE ESTAR CON EL PUEBLO”: PERIODISTA CRITICA AUSENCIA DE SHEINBAUM EN LAS TRIBUNAS

La periodista Lourdes Mendoza cuestionó en redes sociales la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las tribunas durante el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol, al contrastarla con su asistencia a una cena de gala organizada en el marco del evento deportivo junto a representantes de la FIFA y empresarios del país.

A través de su cuenta en X, Mendoza ironizó sobre el discurso de cercanía con la ciudadanía que suele promover el gobierno federal, al señalar que hubo tiempo para asistir a un encuentro privado en el Castillo de Chapultepec, pero no para convivir con los miles de aficionados que acudieron al estadio para presenciar el encuentro inaugural.

“Qué curioso concepto de estar con el pueblo”, escribió la comunicadora, quien sostuvo que mientras el discurso oficial hace referencia constante a la cercanía con la gente, la mandataria optó por acudir a un evento de carácter exclusivo en lugar de compartir el momento con los asistentes que llenaron el estadio.