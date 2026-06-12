PRIMERA CIRUGÍA ROBÓTICA EN YUCATÁN

En lo que representa una novedad en el acceso a servicios médicos de alta especialidad, en el Nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, de Yucatán, realizó la primera cirugía robótica en el Estado a una paciente de 45 años por una vesícula biliar.

De acuerdo con el reporte médico, la ingresada fue diagnosticada con litiasis vesicular, y la intervención fue mediante tecnología robótica de última generación, que permite procedimientos más precisos, seguros y con una recuperación más rápida.

La directora del Nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, María Teresa Zapata Villalobos, afirmó que la incorporación de la cirugía robótica representa un avance trascendental para la atención médica especializada en Yucatán.

Información y foto: El Universal y La Jornada.