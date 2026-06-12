LÓPEZ BELTRÁN DEFIENDE A ADÁN AUGUSTO Y TERMINA INVOLUCRANDO A ANDREA CHÁVEZ

Un intercambio de mensajes subido de tono derivó en una confrontación pública luego de que Andrés Manuel López Beltrán interviniera en una publicación de Marietto Ponce, relacionada con el senador Adán Augusto López Hernández. La discusión fue retomada y difundida en la red social X por la senadora Lilly Téllez.

La polémica comenzó cuando el usuario identificado como Marietto escribió: “Confirmado, van por Adán Augusto, ojalá se lleven también a su putita”. Aunque el mensaje no mencionaba nombres, Andrés Manuel López Beltrán respondió: “Pocos huevos, cuando hables de @AndreaChavezTre arroba a @adan_augusto a ver si eres muy valiente”, incorporando directamente a la senadora morenista Andrea Chávez a la conversación.

La respuesta provocó una nueva réplica por parte de la usuaria Paty León, quien contestó: “Y tú pocos sesos, solito emp¡naste a la Andrea. Nadie dijo su nombre, pero bien que la identificas. Los chairos además de corruptos, cínicos, saqueadores y ladron£s son pndjøs”.

La captura del intercambio fue difundida por Lilly Téllez, señala un nuevo episodio de confrontación política en redes sociales.