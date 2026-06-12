MAESTROS ACUSAN A USICAMM DE IGNORAR DECRETO PRESIDENCIAL Y AMAGAN CON AMPARO

Docentes de distintos niveles educativos se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado (Seduc) para denunciar irregularidades en el proceso de cambios de centro de trabajo, al señalar que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) no está respetando el criterio de antigüedad en el servicio, pese a que un decreto presidencial establece que este debe ser el único factor para la movilidad laboral.

Los inconformes advirtieron que, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades educativas, promoverán un amparo para intentar suspender el proceso. Asimismo, exigieron transparencia en la asignación de plazas y cambios de adscripción, al considerar que los lineamientos aplicados actualmente vulneran los derechos laborales del magisterio.

La supervisora de preescolar Iris Paola Briceño Fernández, quien encabezó la protesta, explicó que los docentes afectados cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria y presentaron solicitudes de aclaración, además de recursos de reconsideración. Sin embargo, aseguró que las autoridades publicaron listados considerados como definitivos sin haber resuelto previamente dichos recursos, lo que ha generado incertidumbre y descontento entre los participantes.

Briceño Fernández también acusó falta de claridad en la información difundida por USICAMM, al señalar que los listados publicados contienen datos que, según afirmó, no reflejan correctamente la antigüedad real de los trabajadores.