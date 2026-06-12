¡A LA BASURA $40 MILLONES! VACÍA LA CONCHA ACÚSTICA PARA VER EL MUNDIAL

Un video que circula en redes sociales demuestra que la mala planificación y la ocurrencia traen consecuencias negativas, ya que el tercer partido del Mundial de Fútbol, de más de 50 que pagó el Gobierno de Layda Sansores, atrajo sólo a unos 6 aficionados a la Concha Acústica.

Este desolador panorama, derivado de un encuentro nada atractivo entre Canadá contra Bosnia, también genera incertidumbre entre la decena de emprendedores instalados en los alrededores del domo o espacio techado, pues se quedarán con mucho producto.

Y mientras la mandataria estatal considera justo traer esta “fiesta futbolera”, y la secretaria de Gobernación, Liz Hernández, afirmó que si se pagaron 40 millones de pesos por los permisos para transmitir los partidos, están bien invertidos, surge una pregunta insistente: ¿no hubiera sido de mayor provecho para los campechanos haber destinado ese dinero a la construcción de paraderos, en insumos para hospitales, en carreteras u otras acciones en áreas que impulsen el desarrollo económico del Estado?

Video de Así es Campeche.