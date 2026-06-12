APRUEBAN JUICIO POLÍTICO CONTRA EL GOBERNADOR SAMUEL GARCÍA

Con 6 votos a favor de los legisladores de las bancadas del PRI, PAN y uno de Morena, y uno en contra de MC, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, por presuntos actos de triangulación por casi mil millones de pesos de recursos públicos a empresas relacionadas con él, y por corrupción.

La solicitud avanzará al pleno del Congreso local, donde los legisladores deberán analizar si continúa el proceso, mientras el expediente será notificado al mandatario, quien tendrá derecho a responder y comparecer por escrito o de manera presencial, en un plazo de 15 días hábiles.

El pasado 8 de junio, la dirigenta estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, junto con representantes del partido, presentó la solicitud de juicio político contra García Sepúlveda por los citados cargos.