MORENA BLINDA A ROCÍO NAHLE CONTRA REVOCACIÓN DE MANDATO EN VERACRUZ

El Congreso de Veracruz aprobó nuevas medidas que complican la revocación de mandato, en un movimiento que ha sido interpretado como un blindaje político para la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

De acuerdo al analista político Juan Ortiz, la reforma eleva del 3% al 10% el porcentaje de respaldo necesario de la Lista Nominal para iniciar un proceso de revocación, lo que equivale a unas 750 mil firmas.

Además, las firmas deberán recopilarse en al menos 107 municipios, asegurando que en cada localidad se reúna el 3% de la Lista Nominal. El periodo para juntar los apoyos se limita a un mes, del 1 al 30 de noviembre de 2027.

Morena defendió la modificación, argumentando que busca garantizar un respaldo amplio, mientras que la oposición criticó la medida, señalando que prácticamente imposibilita la revocación.