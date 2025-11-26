NADIE VA CONFERENCIA DE NORONA TRAS LLAMAR FASCISTA Y AMBICIOSA A VIUDA DE MANZO Y HAY SILENCIO DE MUJERES DE LA TRANSFORMACION ANTE ESTA VIOLENCIA

Mediante un video difundido en sus redes sociales, el periodista Uriel Estrada expuso que tras sus críticas, que calificó como violencia política por llamarla fascista y ambiciosa, hacia la viuda Grecia Quiroz, el senador Gerardo Fernández sólo sigue abriendo la herida de una familia y un municipio ya violentado, y al convocar a una rueda de prensa nadie llegó y lo dejaron solo.

Uriel Estrada expuso que el lunes, el senador Gerardo Fernández Noroña llamó “fascista” a Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por pedir investigar a morenistas en el caso Manzo, y presentó un video donde el expetista y hoy morenista “anuncia que a Grecia la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán”. El martes, en el pleno del Senado reafirmó lo que había dicho, y hace poco remató contra el extinto presidente municipal afirmando que “se había ido al fascismo y a la violencia, no es un santo, y si les dijera la información que me acaba de llegar, pero no lo voy a decir, pero si me siguen tocando las cosquillas lo voy a decir”.

El periodista recalcó que esta violencia contra Grecia Quiroz es porque pidió investigar a Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos, figuras de Morena, por presuntas omisiones y responsabilidades en el caso Manzo, es decir, sólo exigió aplicar la ley, y preguntó: “¿Saben qué han dicho las mujeres de la 4T ante esta violencia política contra la viuda? Poco o nada”, pues la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, se negó a hablar del tema.

Luego, Noroña convocó a rueda de prensa para equilibrar las críticas en su contra, pero nadie “lo peló” y se quedó solo en esa conferencia.

Además, Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero en Michoacán, lo confrontó y le advirtió que Grecia Quiroz no está sola.