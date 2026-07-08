VÍCTOR SARMIENTO NIEGA DESVÍO DE GASOLINA Y DICE QUE NO VAN A ROBARLE A LOS PESCADORES

Luego de que pescadores protestaron por la falta de entrega del combustible, el secretario de Gobierno de Campeche, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, aseguró que el gobierno estatal cumple con la normativa en la distribución de gasolina destinada a pescadores ribereños y negó cualquier uso indebido, calificando al gobierno como “honrado”.

Enfatizó que los apoyos por baja captura se han incrementado previamente en un 100% bajo la administración actual y señaló que aún no se cuenta con un informe detallado sobre las solicitudes de los pescadores, aunque se dará seguimiento a las demandas, asegurando que los espacios para dialogar permanecen abiertos.

“Yo siempre he dicho que el poder a los inteligentes los pone locos, pero a los tontos los pone idiotas. Entonces, ese tema no lo tenemos nosotros. Es un tema de mucha seriedad. No vamos a robarles a los pescadores. Imagínense ustedes robarle a los pescadores su combustible. Sería criminal”, declaró.

También destacó que la distribución se rige por la normativa vigente y que no se violentará el derecho de ningún beneficiario, aunque no ofreció cifras ni pruebas concretas que respalden la transparencia de la entrega de combustible.

El secretario sostuvo que la administración enfrenta limitaciones económicas debido a un recorte de cerca de 5 mil millones de pesos y que el gobierno debe atender los apoyos dentro de esas restricciones, reafirmando que no existe intención de despojar a los pescadores de sus recursos.