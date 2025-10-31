LOCALIZAN EN QUINTANA ROO A FAMILIA BELGA REPORTADA COMO DESAPARECIDA EN CAMPECHE

La Fiscalía General del Estado de Campeche informó la localización de la familia de origen belga que había sido reportada como no localizada. En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se logró ubicar a la ciudadana Natacha Gielis y a sus hijos Wendy Sarah y Lucas Cedric Dullaerts, quienes fueron hallados en buen estado de salud y permanecen bajo resguardo de las autoridades quintanarroenses.

La dependencia estatal precisó que continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias que llevaron a la familia a salir de su domicilio. Además, agradeció la colaboración de la ciudadanía y de las instituciones que participaron en su búsqueda, reafirmando su compromiso de actuar con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.