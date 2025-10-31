viernes, octubre 31, 2025
GOBIERNO PRESENTA RUTAS DEL KO’OX Y ANUNCIA QUE AHORA SI ESCUCHARÁ A LA CIUDADANÍA PARA FACILITAR MOVILIDAD; ¿Y LA NEGATIVA DE LA GOBERNADORA A RECULAR?

Luego de que la gobernadora anunciara que no habría ningún cambio “porque va a funcionar”, ante las manifestaciones de protesta en su contra por lo que algunos usuarios calificaron como “desmadre” en la asignación de rutas, su Administración presentó en sus redes sociales los recorridos principales del Ko’ox y puntos de transbordo, y dio reversa a sus afirmaciones al resaltar que el sistema está en etapa de prueba y estará atento a los comentarios ciudadanos, para evaluar el funcionamiento y fortalecer la movilidad en cada colonia.

Y surge la pregunta: “¿Entonces podría haber retorno a las rutas originales?”.

